شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لمجرمى الإنترنت استخدام ChatGPT للقرصنة و"الاحتيال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي أو نحو ذلك ، أصبحت أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT الموضوع الأكثر تداولا في عالم التكنولوجيا، حيث يمكن استخدام ChatGPT للإجابة على الأسئلة وكتابة التقارير وحتى رموز البرامج، والآن يبدو أن مجرمي الإنترنت يستخدمونه لأنشطة ضارة.

فوفقًا لشركة أبحاث الأمن السيبراني ، تم استخدام ChatGPT بواسطة جهات فاعلة سيئة لتطوير أدوات ضارة، وفي منتديات القرصنة السرية ، يقوم المهاجمون بإنشاء مخترعي المعلومات وأدوات التشفير وتسهيل نشاط الاحتيال، وقد شاركت Checkpoint Research ثلاث حالات لمجرمي الإنترنت باستخدام ChatGPT.

وفقًا لـ Checkpoint Research ، في 29 ديسمبر 2022 ، ظهر موضوع باسم "ChatGPT - فوائد البرامج الضارة" في منتدى اختراق شعبي ، وكشف ناشر الموضوع أنه كان يقوم بتجربة ChatGPT لإعادة إنشاء سلالات وتقنيات البرامج الضارة الموضحة في المنشورات البحثية والكتابات المكتوبة حول البرامج الضارة الشائعة.

لإنشاء سارقو المعلومات

ويبدو أن هذه المنشورات ، وفقًا لـ Checkpoint Research ، تُظهر المجرمين الإلكترونيين الأقل قدرة تقنيًا على كيفية استخدام ChatGPT لأغراض ضارة ، مع أمثلة حقيقية يمكنهم استخدامها على الفور.

لإنشاء أدوات تشفير متعددة الطبقات

وبالمثل ، في 21 (ديسمبر) 2022 ، نشر ممثل تهديد يُدعى USDoD نصًا بلغة Python ، وأكد أنه "أول سيناريو ابتكره على الإطلاق"، عندما علق مجرم إلكتروني آخر بأن نمط الكود يشبه كود openAI ، أكد USDoD أن OpenAI أعطته "يد مساعدة لطيفة لإنهاء النص بنطاق لطيف"، قال تشيكبوينت ريسيرش: "قد يعني هذا أن مجرمي الإنترنت المحتملين الذين ليس لديهم سوى القليل من المهارات التنموية على الإطلاق ، يمكنهم الاستفادة من ChatGPT لتطوير أدوات ضارة وأن يصبحوا مجرمين إلكترونيين كاملين يتمتعون بقدرات تقنية".

استخدام ChatGPT للاحتيال

وفقًا لـ Checkpoint Research، أظهر مجرم إلكتروني كيفية إنشاء نصوص برمجية لسوق الويب المظلم باستخدام ChatGPT، ويتمثل الدور الرئيسي للسوق في الاقتصاد غير المشروع السري في توفير منصة للتجارة الآلية للسلع غير القانونية أو المسروقة مثل الحسابات المسروقة أو بطاقات الدفع أو البرامج الضارة أو حتى الأدوية والذخيرة، مع جميع المدفوعات بالعملات المشفرة.

وقال سيرجي شيكيفيتش ، مدير مجموعة استخبارات التهديدات في Check Point ، "مجرمو الإنترنت يجدون ChatGPT جذابة، في الأسابيع الأخيرة ، نرى أدلة على بدء المخترقين في استخدامه لكتابة تعليمات برمجية ضارة، لدى ChatGPT القدرة على تسريع العملية للمتسللين من خلال منحهم نقطة انطلاق جيدة، تمامًا كما يمكن استخدام ChatGPT لمساعدة المطورين في كتابة التعليمات البرمجية ، يمكن أيضًا استخدامه لأغراض ضارة ".