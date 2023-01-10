شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى ؟.. ميزة Watch Unlock الجديدة لفتح هاتف Google Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Google Pixel Watch عن ميزة جديدة تسمى Watch Unlock، وتم الكشف عنها من قبل الشركة في CES 2023، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام ساعتهم الذكية لفتح هاتف Android الذكي الخاص بهم، كما يوحي الاسم.

الفكرة هي أن هذا سيكون بمثابة ميزة أمان احتياطية إذا كان هاتفك لا يتعرف على وجهك أو إذا كان فتح بصمة الإصبع لا يعمل، إنه مشابه لميزة قدمتها Apple والتي توفر القدرة على فتح قفل iPhone باستخدام Apple Watch، حيث يقوم Google Smart Lock أيضًا بعمل شىء مشابه من خلال استخدام أجهزة Bluetooth المتصلة الموثوق بها، ويبدو أن Watch Unlock هي نسخة محسّنة من هذه الميزة.

وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، قدمت Google دعمًا لواجهة برمجة تطبيقات Active Unlock جديدة مع Android 13، والتي تُستخدم للمصادقة وفتح القفل باستخدام جهاز متصل، وتضيف واجهة برمجة التطبيقات طبقة أخرى من الأمان إلى ميزة Smart Lock الحالية من Google، ويمكنك استخدام ساعتك لمصادقة نفسك. إذا كان لديك Google Pixel Watch، فيمكن استخدامه كنسخة احتياطية إذا لم يعمل إلغاء قفل وجهك أو بصمة الإصبع، ولكن هناك قيودًا معينة لاستخدام الميزة.

وكشفت Google أنه يجب عليك ارتداء الساعة حتى تعمل ميزة Smart Lock المحدثة، وفقًا للتقرير، الميزة لم يتم إصدارها رسميًا بعد، نظرًا لأن الشركة صريحة حول هذا الموضوع، فمن المتوقع الإصدار عاجلاً أم آجلاً، وفقاً لموقع gadgets360.

وتطلب Google ألا يكون مستشعر المقاييس الحيوية (لبصمات الأصابع أو التعرف على الوجه) عرضة لانتحال أكثر من 7% من الوقت حتى يتم اعتباره آمنًا، وكشف اختبار Face Unlock أنه يمكن خداعه أكثر من 20% من الوقت، وحذرت Google أيضًا مالكي Pixel 7 و Pixel 7 Pro من أن نظام التعرف على الوجه قد لا يعمل في حالات الإضاءة المنخفضة.

في الوقت الحالي، يمكنك الآن إبقاء هاتف Android مفتوحًا أثناء استخدام Smart Lock من Google لتمكين هذا يجب اتباع هذه الخطوات:

1- انتقل إلى الإعدادات ثم الأمان.

2-المزيد من إعدادات الأمان.

3-اختيار Smart Lock على هاتف Android

4-إذا لم تظهر كلمة الأمان، فحدد الأمان والموقع.

5-أدخل رقم التعريف الشخصي أو النمط أو كلمة المرور بعد ذلك.

6- حدد اكتشاف الجهاز أثناء حمله لإبقاء هاتفك مفتوحًا أثناء الحركة.

سيتم إلغاء قفل هاتفك لمدة تصل إلى أربع ساعات، ولكن إذا سُرق هاتفك، فسيظل مفتوحًا إذا تم إلغاء قفله في ذلك الوقت.