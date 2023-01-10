شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات من المنتظر أن يحصل عليها مستخدمى أيفون قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث iOS 16.3 الذي طال انتظاره الشهر الماضي، وجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة ودعم 5G لمستخدمي أيفون في العديد من الدول، حيث تعمل الشركة الآن على تحديث iOS 16.4 القادم والذي من المتوقع أن يجلب عدد من الميزات جديدة لجهاز أيفون الخاص بك، وفيما يلى أبرز هذه المميزات الجديدة من المتوقع أن تأتي إلى أجهزة أيفون مع تحديث iOS التالي:

- مفاتيح الأمان الخاصة بـ Apple I

يُقال إن شركة أبل قد طرحت عالميًا ميزة مفاتيح الأمان لـApple ID للجميع هذا العام، و يقال إن الميزة القادمة ستوفر خيارًا للمستخدمين لاستخدام مفاتيح أمان الأجهزة لحماية حساباتهم. ستعمل مفاتيح الأمان على تعزيز المصادقة الثنائية التي تقدمها أبل. لا يجوز للشركة إصدار مفاتيح أمان الأجهزة الخاصة بها ويقال أن الميزة تعمل مع مفاتيح أمان تابعة لجهات خارجية.

- التنبيهات الفورية من الويب

أعلنت شركة آبل في وقت سابق أن نظامي iOS 16 و iPadOS 16 سيبدأان في دعم الاشتراك للإشعارات الفورية المستندة إلى الويب هذا العام، وستمكّن هذه الميزة الجديدة مستخدمي أيفون و iPad من تلقي الإشعارات من مواقع الويب المختلفة عبر Safari.

من المتوقع أيضًا أن تقدم أبل الجيل التالي من CarPlay مع تحديث iOS 16.4 القادم، حيث قامت الشركة بمعاينة نفس الشيء في WWDC 2022. الإصدار الجديد يدعم شاشات متعددة، وعناصر واجهة مستخدم، وأجهزة التحكم في المناخ والمزيد.

- الجيل القادم من CarPlay

- ميزة Apple Pay Later

قدمت أبل ميزة Apple Pay Later العام الماضي في WWDC، ويسمح Apple Pay Later للمستخدمين بتقسيم فاتورة الشراء إلى أربع دفعات متساوية يمكن دفعها على مدى ستة أسابيع، وسيتم تضمين الخدمة مع تطبيق Wallet وستكون متاحة لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت وداخل التطبيق على أيفون و iPad، و كان من المفترض في البداية أن تأتي الميزة مع نظام التشغيل iOS 16.3 ولكن يُقال الآن أنه سيتم إصدارها مع نظام التشغيل iOS 16.4.

- توسيع ميزة حماية البيانات المتقدمة

قدمت أبل مؤخرًا ميزة اختيارية لحماية البيانات المتقدمة، ميزة التشفير الموسع من طرف إلى طرف في مناطق iCloud إضافية مثل نسخ iCloud الاحتياطية والصور والملاحظات والتذكيرات والمذكرات الصوتية والمزيد، الميزة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تصل إلى دول أخرى هذا العام.