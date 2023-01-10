شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعديلات جديدة تغير شكل صفحة تويتر الرئيسية على الويب.. تعرف على التصميم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك مؤخرًا أن تويتر سيجري بعض التغييرات التي تهدف إلى تحسين تجربة التصفح على المنصة، وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة الآن عن "الجزء الأول من إصلاح شامل لواجهة المستخدم" وقدم جدولا زمنيا عندما يتوقع المستخدمون تغييرات أخرى.

وقال Musk في تغريدة أن المستخدمين سيكونون قادرين على التمرير لليمين / اليسار للتنقل بين التغريدات الموصى بها مقابل التغريدات التي يتم متابعتها هذا الأسبوع، وقال "التمرير السهل يمينًا / يسارًا للتنقل بين التغريدات الموصى بها مقابل التغريدات التي يتم متابعتها يتم طرحها في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وتأتي التغريدة بعد حوالي 10 أيام من قيام الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بالتغريد بأن التنقل الجديد على تويتر سيسمح "بالتمرير إلى الجانب للتبديل بين التغريدات الموصى بها والمتبعة ، والاتجاهات ، والموضوعات ، وما إلى ذلك، وحتى ذلك الحين ، انقر فوق رمز النجمة في أعلى يمين الصفحة، الشاشة الرئيسية للتبديل. "

وأشار ماسك إلى أنه سيتم أيضًا تمكين إيماءة التنقل بالتمرير عبر القوائم حيث تعمل الشركة على تحسين تويتر AI و "ستصبح التغريدات والقوائم والموضوعات الموصى بها رائعة".

نمط التنقل الحالي

ويمكن لمستخدمي تويتر التبديل بين نمطين من الخلاصات من خلال النقر / النقر على النجوم الثلاثة في أعلى اليسار. في أحد الأنماط ، سيتمكن المستخدمون من رؤية جميع التغريدات الرئيسية ، وفي الآخر ، سيرون أحدث التغريدات أولاً.

تغييرات أخرى قادمة على تويتر

أعلن ماسك أيضًا أن تويتر سيطرح أيضًا زر Bookmark على تفاصيل Tweet "بعد أسبوع، علاوة على ذلك ، ستصدر التغريدات الطويلة في أوائل فبراير، وأعلن الملياردير عن التغريدات الطويلة بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر.

يعمل تويتر على تحسين طريقة عمل منصة التواصل الاجتماعي. جلبت الشركة بعض الميزات المحدثة ، مثل عدد المشاهدات ، و تويتر Blue الذي لديه الآن المزيد من الفوائد. تتضمن هذه الفوائد زيادة طول مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها الآن على النظام الأساسي.

التغييرات الأخيرة على تويتر