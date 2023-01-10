شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: العالم قد يفقد ما بين 26٪ و41٪ من إجمالى كتلته الجليدية هذا القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد البروفيسور ديفيد راونس، الأستاذ المساعد في الهندسة المدنية والبيئية، جهدًا دوليًا لإنشاء توقعات جديدة لفقدان كتلة الأنهار الجليدية على مدار القرن في ظل سيناريوهات مختلفة للانبعاثات، وتم تجميع هذه الإسقاطات في سيناريوهات تغير درجة الحرارة العالمية للمساعدة في مناقشات التكيف والتخفيف، مثل تلك التي تم إجراؤها في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير للأطراف (COP 27) في مصر.

وأظهر بحث Rounce أن العالم قد يفقد ما بين 26٪ و41٪ من إجمالي كتلته الجليدية هذا القرن، اعتمادًا على جهود التخفيف من تغير المناخ الحالية، وفقاً لموقع scitechdaily.

قاد الأستاذ المساعد ديفيد راونس من الهندسة المدنية والبيئية جهدًا دوليًا لإنتاج توقعات جديدة لفقدان كتلة الأنهار الجليدية خلال القرن في ظل سيناريوهات مختلفة للانبعاثات، وتم تجميع الإسقاطات في سيناريوهات تغير درجة الحرارة العالمية لدعم مناقشات التكيف والتخفيف، مثل تلك التي جرت في مؤتمر الأطراف الأخير للأمم المتحدة (COP 27).

وجد Rounce وفريقه أنه في سيناريو مستقبلي مع استمرار الاستثمار في الوقود الأحفوري، فإن أكثر من 40% من الكتلة الجليدية ستزول خلال القرن، ويمكن أن يختفي أكثر من 80 % من الأنهار الجليدية من حيث العدد، حتى في أفضل سيناريو انبعاثات منخفضة، حيث تقتصر الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية على + 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، فإن أكثر من 25% من كتلة الأنهار الجليدية ستزول وما يقرب من 50% من الأنهار الجليدية من حيث العدد من المتوقع أن تختفي.

غالبية هذه الأنهار الجليدية المفقودة صغيرة (أقل من كيلومتر واحد) وفقًا لمعايير الأنهار الجليدية، ولكن فقدانها يمكن أن يؤثر سلبًا على الهيدرولوجيا المحلية، والسياحة، ومخاطر الأنهار الجليدية، والقيم الثقافية.