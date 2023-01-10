شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل ستطلق لاب توب MacBook Air جديدًا بشاشة 15بوصة ومعالج M2 هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل جهاز لاب توب MacBook Air مقاس 13 بوصة يعمل بنظام M2 في يوليو 2022، والآن، يقال إن عملاق التكنولوجيا يعمل على طراز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة والذي من المتوقع إطلاقه في وقت لاحق في عام 2023.

ومن المرجح أيضًا أن يعمل الكمبيوتر المحمول القادم تتميز بشريحة M2، ووفقًا لتقرير صادر عن Mark Gurman من Bloomberg ، فإن جهاز MacBook مقاس 12 بوصة الذي يُشاع سابقًا مع Apple silicon والذي كان من المتوقع أيضًا طرحه هذا العام قد لا يتم إطلاقه في عام 2023.

شارك التقرير بعض التفاصيل حول جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة والذي من المتوقع أن يحتوي على Apple silicon ، ومن المتوقع أن يكون لهذا الكمبيوتر المحمول القادم تصميم مشابه لطراز 13 بوصة الأحدث، وفقًا للتقرير ، من المحتمل أن يتوفر MacBook Air في خيارات شرائح M2 و M2 Pro.

مميزات رئيسية

وبصرف النظر عن هذا، ادعى محلل شاشات العرض روس يونغ الشهر الماضي أيضًا أن موردي الشركة من المرجح أن يبدأوا في إنتاج لوحات عرض مقاس 15.5 بوصة للكمبيوتر المحمول القادم في الربع الأول من هذا العام. كما أشارت الشائعات الأخيرة إلى أن شركة آبل تعمل على جهاز MacBook Air مقاس 15.5 بوصة يمكن إطلاقه في ربيع عام 2023.

وعادة ما تكون أجهزة كمبيوتر Apple MacBook Pro المحمولة بحجم ما بين 14 إلى 16 بوصة. قد يصبح هذا الكمبيوتر المحمول القادم أكبر جهاز MacBook Air حتى الآن، ومن المتوقع أن يحتوي جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة على نظام مكبر صوت مطور وكاميرا بدقة 1080 بكسل ومنفذ شحن MagSafe.

المواصفات الرئيسية

يتميز أحدث جهاز MacBook Air بشاشة Liquid Retina مقاس 13.6 بوصة مع True Tone ويأتي مدعومًا بأحدث شرائح M2 من Apple، ويدعم هذا الكمبيوتر المحمول كاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل ومنفذ شحن MagSafe 3.

للاتصال ، يأتي جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة مزودًا بمنفذي Thunderbolt ومنفذي USB 4.0، يدعم الكمبيوتر المحمول أيضًا Magic Keyboard مع Touch ID وهو مزود بلوحة تحكم Force Touch. يبدأ جهاز MacBook Air الذي يعمل بنظام M2 بسعر 1،19،900 روبية ويدعم شحن USB-C بقوة 30 وات.