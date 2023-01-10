شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم "أبل" 8.5 مليون دولار أمريكى لجمعها بيانات مالكى iPhone بشكل غير قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغريم شركة آبل 8 ملايين يورو (8.49 مليون دولار) في فرنسا بسبب أوجه قصور تتعلق بموافقة المستخدم، حيث فرضت هيئة مراقبة الخصوصية الفرنسية CNIL الغرامة المرتبطة بتخصيص الإعلانات في متجر التطبيقات الخاص بصانع iPhone.

وقالت CNIL في بيان: "إعدادات استهداف الإعلانات المتاحة من أيقونة" الإعدادات "لجهاز iPhone تم فحصها مسبقًا افتراضيًا"، على الرغم من أن ذلك لم يكن ضروريًا تمامًا لعمل الجها، وفقاً لصحيفة "مترو".

وأضافت أن القضية، التي تعود إلى عام 2021، تتعلق بإصدار قديم من برنامج تشغيل iOS للهاتف.

وجادلت جماعة الضغط التي رفعت القضية بأن Apple بموجب iOS 14 قد فشلت في مطالبة مستخدمي iPhone بشكل واضح بما يكفي للحصول على موافقتهم المسبقة للسماح لتطبيقات الأجهزة المحمولة المثبتة بجمع معرف مفتاح يستخدم للإعلانات المستهدفة.

وقالت شركة آبل بعد الإعلان إنها "مستاءة من هذا القرار" وأنها ستقدم استئنافًا، حيث يعد القرار بمثابة ضربة لمصنع iPhone الذي يفتخر بالخصوصية كنقطة بيع لأجهزته.

في العام الماضي، اتهم المطورون الشركة بتتبع كل نقرة تتم على متجر التطبيقات، وذهبوا إلى الادعاء بأن البيانات تمت مشاركتها مع Apple حتى عندما قام المستخدمون بإيقاف تشغيل خيار مشاركة التحليلات والتوصيات المخصصة.