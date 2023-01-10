شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة بالشركة.. بعض موظفى تويتر غير سعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرد إيلون ماسك آلاف الموظفين عندما تولى زمام الأمور على تويتر بعد أن دفع 44 مليار دولار. في ذلك الوقت، قال إن الموظفين سيحصلون على تعويضات إنهاء الخدمة، ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، زعمت عدة تقارير أن هؤلاء العمال لم يتلقوا أى اتصال بشأن ذلك، وتدعي أحدث التقارير الآن أن بعض الموظفين حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة لكنهم لم ترقي إلى مستوى التوقعات.

ووفقًا للقوانين الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا، يُطلب من تويتر دفع رواتب منتظمة للموظفين المفصولين بعد إنهاء الخدمة خلال الشهرين الماضيين، وقد انتهت فترة الستين يومًا هذه في 4 يناير 2023، وقال إيلون ماسك، في وقت طرد الموظفين، إن جميع الموظفين الذين تم فصلهم "عُرض عليهم 3 أشهر من إنهاء الخدمة".

ونقلاً عن مصادر متعددة مطلعة على الأمر، ذكرت مجلة Fortune أنه بعد التأخير هذا الأسبوع، تلقى بعض موظفي تويتر السابقين اتفاقيات إنهاء الخدمة الرسمية، ومع ذلك، فإن التعويض أقل بكثير مما توقعه الكثيرون، ويذكر التقرير أيضًا أن رسائل البريد الإلكتروني كانت بهذا الشكل لدرجة أنها وصلت إلى مجلدات البريد العشوائي الخاصة بهم.

مشكلة "موظفي" ماسك

يبدو أن ماسك لا يزال مترددًا بشأن عدد الموظفين الذين يحتاجهم للعمل على خطته لجعل تويتر بقرة مربحة وليس جعل النظام الأساسي "مكانًا مجانيًا للجميع"، فبعد طرد أكثر من 50٪ من العاملين على تويتر، قال ماسك في (نوفمبر) في اجتماع شامل مع موظفي تويتر إن الشركة انتهت من تسريح العمال وكانت تقوم بالتوظيف لأدوار في الهندسة والمبيعات، تم تشجيعه أيضًا على إجراء الإحالات، وفقًا لـ The Verge.

ومع ذلك، استمر إطلاق النار بعد الإعلان ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرج، فقد قطع تويتر المزيد من الموظفين من فريق الإشراف على المحتوى العالمي. يقول التقرير إنه تم تسريح حوالى 12 شخصًا من تويتر يوم الجمعة (6 يناير) وكان من بينهم موظفون تعاملوا مع المعلومات الخاطئة ووسائل الإعلام الحكومية.

وفي الأسبوع الماضي، زعمت التقارير أن موظفي تويتر طُلب منهم إحضار مناديل الحمام الخاصة بهم إلى مكان العمل حيث قامت الشركة بتسريح عمال النظافة.