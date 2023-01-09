شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسهل الربط بين أجهزة أندرويد من خلال ميزة "ميديا نوتيفيكشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل النقاب عن خاصية جديدة في نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد"، تسهل الربط بين الأجهزة الذكية العديدة التي تعمل بهذا النظام لدى كل مستخدم، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي والسماعات اللاسلكية والأجهزة المنزلية الذكية، وفقاً لصحيفة albayan.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه أحدث محاولة من جانب جوجل لمنافسة نظام التشغيل iOS الذي تنتجه أبل، ويحتوي على هذه الخاصية، وأضاف أن سهولة الربط بين مختلف أجهزة «أبل» الذكية جعلتها ثاني أكبر شركة لإنتاج الهواتف الذكية في العالم، وأكبر منتج للساعات الذكية والسماعات الذكية اللاسلكية إيربود.

وأطلقت شركة جوجل على الخاصية الجديدة اسم "ميديا نوتيفيكشن"، وتعتبر أحدث محاولة من جانب الشركة لتأكيد أنه لا يشترط أن تكون الأجهزة الذكية المختلفة من إنتاج شركة واحدة حتى يمكن ربطها ببعض للعمل معاً.

وتسعى شركة جوجل للوصول إلى هذا الهدف منذ سنوات من خلال طرح خصائص مثل "فون هب" و"نيبرباي شير" و"فاست بير"، وأصبحت هذه الخصائص مهمة للغاية مع تزايد دور أنظمة التشغيل أندرويد iOS في السيارات والسماعات الذكية وغيرها.