شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تبدأ فى تعيين موظفين جدد لفتح متاجر البيع بالتجزئة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولون حكوميون هنود مؤخرًا أن مصنعي وموردي المكونات التابعين لشركة أبل قد وفروا ما يقرب من 50000 وظيفة مباشرة في الهند، حيث حدث هذا بعد أن دخل مخطط الحوافز المرتبط بإنتاج الهواتف الذكية حيز التنفيذ في أغسطس 2021.

والآن ، يقال إن عملاق التكنولوجيا خطط لتقديم المزيد من فرص العمل للهنود، فوفقًا لتقرير صادر عن Financial Times ، يستعد صانع iPhone لفتح متاجر بيع بالتجزئة في البلاد، لذلك ، بدأت الشركة في توظيف عمال متاجر البيع بالتجزئة في الهند وتخطط أيضًا لشغل مناصب أخرى أيضًا.

فرص عمل أبل في الهند

يذكر التقرير أيضًا أن صفحة الوظائف في أبل قد تم تحديثها بفرص متعددة للعاملين في الهند، وهذا يشمل أدوارًا مختلفة مثل - خبير أعمال و "عبقري" وخبير عمليات ومتخصص تقني، ويضيف التقرير أن موقع الشركة على الويب يسرد حاليًا أكثر من مائة نتيجة لشغل وظائف في الهند، كما تم مؤخرًا إدراج مواقع البيع بالتجزئة لمواقع مختلفة داخل الدولة. تشمل هذه المواقع المدن الكبرى بما في ذلك مومباي ونيودلهي.

خطط أبل لمتاجر البيع بالتجزئة في الهند

وضعت شركة أبل خططًا لإنشاء مواقع البيع بالتجزئة الفعلية في الهند لفترة طويلة الآن، وبحسب ما ورد تخطط الشركة لبدء نشاطها التجاري للبيع بالتجزئة في الدولة التي تعد واحدة من أسرع أسواق الهواتف الذكية نموًا في العالم.

وفي عام 2020 ، بدأت أبل في بيع أجهزة iPhone والأجهزة الأخرى مباشرة إلى المستهلكين الهنود عبر الإنترنت، ومع ذلك ، فإن الشركة لم تتحقق بعد خططها لمخازن الطوب وقذائف الهاون في البلاد، ولم تشارك الشركة أيضًا أي تعليقات رسمية حول خطط متاجر التجزئة في الهند حتى الآن.

وبصرف النظر عن الوظائف المباشرة ، خلق موردو أبل ونظامها الصناعي الصناعي في البلاد ما يقرب من 100000 وظيفة غير مباشرة، وتشمل الشركات المصنعة للعقود التي تنتج أجهزة iPhone في الهند - Foxconn و Pegatron و Wistron. وفي الوقت نفسه ، من بين موردي مكونات الشركة Foxlink و Avary و Sunwoda و Salcomp.