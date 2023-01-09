شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زى النهارده".. اكتشاف " Ashen Light" على كوكب الزهرة 9 يناير 1643 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 80 عاما، رأى عالم الفلك الإيطالي جيوفاني ريتشيولي ضوءًا متوهجًا غريبًا على الجانب الليلي من كوكب الزهرة، أطلق عليها اسم "نور الزهرة الأشين"، في 9 يناير 1643.

وشاهده علماء الفلك بشكل متقطع منذ ذلك الحين، بينما لم يتمكن الآخرون الذين بحثوا عنه من العثور عليه، حتى يومنا هذا، لا أحد يعرف حقًا سبب ظهور Ashen Light.

وأراد الناس أن ينسبوا ذلك إلى الجودة البصرية للتلسكوبات، ويعتقد الكثيرون اليوم أن الضوء مرتبط بالعواصف الرعدية على كوكب الزهرة، وفقاً لموقع space.

يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لتفاعل الإشعاع الشمسي مع الغلاف الجوي بشكل مشابه لكيفية حدوث الشفق القطبي على الأرض، مهما كان، فقد كان لغزا علميا لعدة قرون.