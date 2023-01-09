شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تصدر معايير الجودة لشواحن USB من النوع C وأجهزة استقبال التلفزيون الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة إن مكتب المعايير الهندية (BIS) قد خرج بمعايير جودة لثلاثة أجهزة إلكترونية، مستقبلات التلفزيون الرقمي، وشاحن USB من النوع C، وأنظمة مراقبة الفيديو (VSS).

كشفت وزارة شؤون المستهلك: "أن أجهزة التلفاز المصنعة وفقًا لهذا المعيار الهندي ستسمح باستقبال قنوات التلفزيون والراديو المجانية فقط من خلال توصيل هوائي طبق مع LNB مركب في مكان مناسب، على السطح أو الجدار الجانبي للمبنى"، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت في بيان إن هذا سيسهل نقل المعرفة حول المبادرات الحكومية والمخططات والمحتوى التعليمي "Doordarshan" ومستودع برامج الثقافة الهندية للوصول والاستفادة من شريحة واسعة من السكان في البلاد بشكل عام.

ويحتاج مشاهدو التلفزيون في الوقت الحالي، إلى شراء جهاز فك التشفير لمشاهدة مختلف القنوات المدفوعة والمجانية، ويجب على العارض استخدام جهاز فك التشفير حتى لاستقبال القنوات المجانية للبث (غير المشفرة) المرسلة بواسطة Doordarshan.

الآن، Doordarshan بصدد التخلص التدريجي من الإرسال التناظري، وسيستمر بث القنوات المجانية إلى الهواء باستخدام البث الفضائي الرقمي بواسطة Doordarshan

وأضافت الوزارة "لتمكين استقبال هذه القنوات المجانية بدون استخدام جهاز فك التشفير، هناك حاجة إلى أجهزة استقبال تلفزيونية مزودة بموالف أقمار صناعية مدمج مناسب".

المعيار الثاني المنشور هو المعيار الهندي (IS / IEC 62680-1-3: 2022) لأوعية ومقبس وكابلات USB من النوع C، اعتمادًا على المعيار العالمي الحالي IEC 62680-1-3: 2022.

يوفر هذا المعيار متطلبات منفذ USB من النوع C والمقبس والكابلات للاستخدام في الأجهزة الإلكترونية المختلفة مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر المحمول وما إلى ذلك، مما يوفر حلول شحن شائعة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تباع في الدولة.

وأضافت أن هذا من شأنه أن يسهل خفض عدد أجهزة الشحن لكل مستهلك حيث لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى شراء أجهزة شحن مختلفة في كل مرة يشترون فيها جهازًا جديدًا وسيساعد في تحقيق مهمة المركز المتمثلة في تقليل النفايات الإلكترونية والمضي قدمًا نحو التنمية المستدامة.

المعيار الثالث المنشور هو سلسلة IS 16910 للمعيار الهندي "لأنظمة المراقبة بالفيديو (VSS)"، والتي تتبنى سلسلة المعايير الدولية IEC 62676.

يوفر المعيار مخططًا تفصيليًا لجميع جوانب نظام المراقبة بالفيديو مثل متطلبات مكوناته مثل أجهزة الكاميرا والواجهات ومتطلبات النظام والاختبارات للتأكد من جودة الصورة لأجهزة الكاميرا وأيضًا إرشادات محددة حول التثبيت الفعال للنظام.

بالنظر إلى التكنولوجيا المتطورة باستمرار في صناعة الأمن والخيارات الوفيرة لـ VSS للاختيار من بينها، فقد أصبح الأمر مرهقًا بالنسبة للشخص العادي، سواء كان ذلك من المثبتين / المحددين / المستخدمين، لاختيار المجموعة المناسبة من VSS التي تناسبه تمامًا.

وفقًا للوزارة، ستساعد هذه السلسلة من المعايير العملاء والمركبين والمستخدمين في تحديد متطلباتهم، وتحديد المعدات المناسبة المطلوبة لتطبيقهم المقصود، وكذلك توفير وسائل التقييم الموضوعي لأداء VSS.

سيساعد هذا أيضًا في جعل نظام المراقبة أكثر أمانًا وقوة وفعالية من حيث التكلفة.

VSS هو مكون أمان أساسي يتم استخدامه في كل مكان تقريبًا لالتقاط أي نشاط غير مرغوب فيه، ونظرًا لتعدد كاميرات الفيديو المعروضة للبيع في السوق، والتنوع اللامتناهي على ما يبدو لميزات الكاميرا وخياراتها المتاحة، وأصبحت الجهود المبذولة لشراء نظام المراقبة بالفيديو المناسب الذي ينتج صورًا ذات جودة مناسبة للاستخدام المقصود مربكة وصعبة تقنيًا.