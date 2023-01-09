شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "التشفير التام" بتطبيق Google Messages وما هى مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح التشفير التام بين الأطراف في الدردشات الجماعية للرسائل للمستخدمين كجزء من البرنامج التجريبي، و ستساعد هذه الميزة المستخدمين على إرسال نصوص فردية باستخدام تطبيق الرسائل وسيتم تشفيرها بحيث تكون خاصة وآمنة ولا يمكن رؤيتها إلا من قبل المرسل والمستلم، وقد أعلنت جوجل في البداية عن دعم E2EE للمحادثات الجماعية في حدث I / O في مايو 2022.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5google ، قالت الشركة إنها "أكملت طرح تشفير المحادثات الجماعية من طرف إلى طرف للمستخدمين في Open Beta" في أكثر من شهر بقليل، ويأتي تطبيق Google Messages بالفعل مزودًا بميزة تشفير متكاملة من طرف إلى طرف أثناء مراسلة شخص لديه أيضًا ميزات دردشة RCS (Rich Communication Services) ممكّنة، وحتى الآن ، كان يقتصر على المحادثة بين شخصين وليس المحادثات الجماعية.

وقال عملاق التكنولوجيا إنه "سيكون متاحًا لبعض المستخدمين في برنامج بيتا المفتوح خلال الأسابيع المقبلة" ، يضيف التقرير، وستحتوي المحادثات الجماعية على شعار "هذه الدردشة الآن مشفرة من طرف إلى طرف" ، بينما سيحتوي زر الإرسال على رمز قفل، وأضاف التقرير أن هذا سيساعد في حماية جوجل أو الجهات الخارجية من قراءة محادثات RCS للمستخدمين أثناء تلك المحادثة بين المرسل والمستقبل.

جوجل تُجدد تطبيق الرسائل الخاص بها

وتعمل جوجل باستمرار على تطبيق المراسلة لنظام Android، ففي أكتوبر ، كشفت الشركة عن شعار مُعاد تصميمه للتطبيق وخضع التطبيق لبعض التغييرات الداخلية، ويمكن للمستخدمين الآن تغيير صوت الإشعارات الذي يتم تشغيله عند وجود رسالة واردة.

ويقوم تطبيق Google Messages أيضًا بإعلام المستخدمين بالرسائل الواردة أو الصادرة عند فتح سلسلة رسائل.

استخدم الآن المزيد من الرموز التعبيرية للرد على الرسائل

التغييرات الملحوظة الأخرى هي خدمة الاتصال الغني (RCS) في Google Messages والتي تتيح للمستخدمين الرد باستخدام أي رمز تعبيري بدلاً من الاختيار من العدد المحدود - سبعة - المتاح حاليًا.