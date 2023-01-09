شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سول: حطام القمر الصناعى الأمريكى "ERBS" يمر فوق كوريا الجنوبية دون أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، اليوم الاثنين، أن حطام القمر الصناعى الأمريكى لرصد الأرض "ERBS" قد مر من فوق شبه الجزيرة الكورية، ولم يتم إبلاغ عن أي أضرار حتى الآن.

وحذرت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- من أنه من المحتمل سقوط القمر الصناعي، الذي استنفد أغراضه، على شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة.

وذكرت أنه من المقرر أن تعلن القوات الجوية الأمريكية رسميا عن موقع ووقت سقوط القمر الصناعي الأمريكي المسمى "ميزانية إشعاع الأرض"، الذي تم إطلاقه في 5 أكتوبر 1984؛ لدراسة كيفية امتصاص الأرض للطاقة من الشمس وإعادة إشعاعها، وكانت فترة المهمة الأصلية عامين، لكن القمر الصناعى الأمريكى استمر في مهمته لمدة 21 عاما.