شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنفّذ ثاني عملية إطلاق فضائي لها خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية أن الصين نجحت بتنفيذ ثاني عملية إطلاق فضائي لها اليوم الاثنين، حسبما نقلت RT.

وجاء في منشور صادر عن صحيفة Zhongguo Hangtianbao "نفذت الصين بنجاح اليوم الاثنين ثاني عملية إطلاق فضائي ناجحة، وخلال العملية الثانية تم إطلاق 5 أقمار صناعية طورتها شركة Xinghe Power Space Technology الخاصة، والتي تشرف عليها مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية".

وأضاف المنشور "تم تنفيذ عملية الإطلاق الثانية لليوم الاثنين باستخدام صاروخ من نوع Ceres-1، جرى إطلاقه من مركز جيوغوان الفضائي، تمام الساعة 13:04 بتوقيت بكين (08:04 بتوقيت موسكو)، وحمل هذا الصاروخ إلى مدارات الأرض أقمار Keji-1 ، وTianqi Xingzuo-13، وNantong Zhongxue، واثنين من أقمار Tianmu-1 المخصصة للأرصاد الجوية".

وكانت الصين قد أعلنت اليوم الاثنين أيضا عن نجاحها بإطلاق صاروخ Long March 7A من مطار وينتشانغ الفضائي أيضا، وعلى متنه القمر الصناعي Shijian-23 المخصص للبحوث العلمية واختبار المعدات التي سيتم استخدامها في الأقمار الصناعية لاحقا.