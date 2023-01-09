علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: البيتكوين تتجاوز الـ17000 دولار بارتفاع قدره 352 دولارا

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القاهرة - سامية سيد - اخترقت أخيرًا البيتكوين علامة 17000 دولار بعد شهور من البقاء تحت العلامة، بعد تحقيق ربح بنسبة 1.60%، ونمت البيتكوين بمقدار ضخم بلغ 352 دولارًا، حيث امتلأت مخططات الأسعار باللون الأخضر ودخلت غالبية العملات المشفرة إلى حلبة التداول وحققت أرباحًا كبيرة اليوم الاثنين، 9 يناير.

تمكنت إيثر، خلف البيتكوين مباشرة، من الخروج من مستوى مقاومتها، بنمو قدره 3.53 %، وصلت إيثر إلى تسعير 1،305 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

نما التقييم الإجمالي لسوق بنسبة 3.19 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، وصلت القيمة السوقية إلى علامة 849.8 مليار دولار في الأيام الثلاثة الماضية، ارتفع التقييم في القيمة بمقدار 33 مليار دولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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