شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تتجاوز الـ17000 دولار بارتفاع قدره 352 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخترقت أخيرًا البيتكوين علامة 17000 دولار بعد شهور من البقاء تحت العلامة، بعد تحقيق ربح بنسبة 1.60%، ونمت البيتكوين بمقدار ضخم بلغ 352 دولارًا، حيث امتلأت مخططات الأسعار باللون الأخضر ودخلت غالبية العملات المشفرة إلى حلبة التداول وحققت أرباحًا كبيرة اليوم الاثنين، 9 يناير.

تمكنت إيثر، خلف البيتكوين مباشرة، من الخروج من مستوى مقاومتها، بنمو قدره 3.53 %، وصلت إيثر إلى تسعير 1،305 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

نما التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 3.19 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، وصلت القيمة السوقية إلى علامة 849.8 مليار دولار في الأيام الثلاثة الماضية، ارتفع التقييم في القيمة بمقدار 33 مليار دولار.