شاومي تُصدر أول سيارة كهربائية تنافس إصدار Tesla Model 3

هناك العديد من التسريبات التي تنص على أن شركة Xiaomi المصنعة للهواتف الذكية الصينية تعمل على سيارتين كهربائيتين تحت مسمي EVs، حيث يستهدف الطراز الأول منافسة قوية لإصدار Tesla Model 3 التي صنعتها شركة تسلا، كما تقول بعض التسريبات أن الإصدار الأول من شاومي أكبر وأقوى من Tesla وسيتم تسعيره بنفس سعر سيارة XPeng’s P7.

كما يُقال أن شاومي تُفكر في إصدار نسختين مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض، الأولي سيبدأ سعرها من 260 ألف يوان صيني إلى 300 ألف يوان صيني، بينما الإصدار الثاني يأتي يبدأ بسعر 350 ألف يوان صيني إلى 400 ألف يوان صيني.

مواصفات سيارة شاومي وسرعة شحن البطاريات

من المتوقع أن يأتي الإصدار الأقل سعرًا ببطارية من فوسفات حديد ليثيوم تعمل بسرعة شحن تصل إلى 400 فولت، بالإضافة إلى العديد من المستشعرات التي تم تطويرها من قِبل شركة كونتيننتال الألمانية بالإضافة إلى تطوير الكاميرات أيضاً.

بينما الإصدار الأعلى سعراً سيتم الإستعانه ببطارية Qilin من شركة CATL بسرعة شحن 800 فولت عالية الجهد حيث يمكن شحن تلك البطارية من 0% إلى 80% في ما يقرب من 15 دقيقة فقط، كما سيتم تجهيزه بمعالج من Orin X من Nvidia.

كما سيحتوي كلا الإصدارين على ميزة القيادة الذكية الخاصة بهم، والتي تعمل بمعالج من تصنيع شركة كوالكوم وهو من إصدار Qualcomm 8295، والتي من المقرر استخدامها لأول مرة في سيارة Jidu ROBO-01 وذلك في وقت لاحق من هذا العام.

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