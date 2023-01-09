شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تحذر من احتمال سقوط قمر صناعى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة العلوم فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، من احتمال سقوط قمر صناعى أمريكى استنفد أغراضه، على شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها فى وقت لاحق من اليوم.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، من المنتظر أن يسقط قمر "ميزانية إشعاع الأرض (ERBS)" الذى تم إطلاقه فى عام 1984، على الأرض بعد إكمال مهمة استمرت لعقود لدراسة كيفية امتصاص الأرض للطاقة وإشعاعها من الشمس.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يسقط القمر الصناعي على الأرض في حوالي الساعة 12:20 - 1:20 بعد الظهر وتقع شبه الجزيرة الكورية ضمن المناطق المحتمل أن يسقط القمر الصناعى فيها، مشيرة إلى أن غالبية أجزاء القمر الصناعي ستحترق عند عودته إلى الغلاف الجوي، لكنها طلبت من الكوريين أن يظلوا حذرين بشأن بعض المكونات التي من المحتمل أن تصل إلى السطح.