شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الاثنين، ثلاثة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان بجنوبى الصين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية من طرز شيجيان-23 و شييان-22 أيه و شييان-22 بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.

وأضافت أن القمر الاصطناعي شيجيان-23 يستخدم في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الاصطناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.