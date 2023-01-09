شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعى تتيح لك التحدث إلى أحبائك المتوفين افتراضيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت شركة DeepBrain AI الكورية أداة ذكاء اصطناعى تجعل البشر المتوفين موجودين من خلال واقع افتراضي يحاكي أصوات وتعبيرات وجه الموتى، بذلك يمكن لأحبائهم التحدث إليهم، وهذا سيساعد الأصدقاء والعائلة في التغلب على الحزن، وتستخدم التكنولوجيا التعلم الآلي لمعالجة الصور والتسجيلات الصوتية ولقطات الفيديو للأشخاص المتوفين مؤخرًا لإنشاء نسخة افتراضية يمكنها التفاعل مع الأحياء، كما لو كانت في مكالمة فيديو.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للبرنامج الذي يسمى re؛ memory، الإجابة على أسئلة الحزن ومشاركة الذكريات من الماضي.

وعرضت الشركة الخدمة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، كما أنه من المتوقع أن يتكلف إنشاء شخص افتراضي ما بين 10000 جنيه إسترليني و20000 جنيه إسترليني، ثم 1000 جنيه إسترليني في كل مرة يريد فيها أحد أفراد أسرته محادثة معه.

وأقر مدير تطوير الأعمال جوزيف مورفي بأن الخدمة كانت مثيرة للجدل، قائلا: "لقد وجدنا بالفعل أن الأمر مثير للاستقطاب حقًا"، مضيفا: "يحب بعض الناس فرصة العيش إلى الأبد بهذه الطريقة، لكن الكثير من الناس يعتبرونها غير أصيلة".

لكنه أضاف: "الأشخاص مثل هؤلاء يمكنهم مشاركة ذكرياتهم بعد رحيلهم ويريدون أن تتذكرها أسرهم في حالة صحية".

واقترح أن تكون التقنية هي الأنسب للأشخاص الذين يعانون من أمراض قاتلة مثل السرطان والذين يمكن أن يقضوا عدة ساعات أمام الكاميرا للسماح للبرنامج بتعلم سلوكياتهم وجمع البيانات الصوتية، ويتم تشجيع أيضًا على كتابة مذكرات حول حياتهم، بما في ذلك ذكريات الطفولة، ليتم حفظها في النظام.

ويمكن لأفراد العائلة بعد ذلك زيارة استوديو الشركة للتحدث إلى النسخة المقلدة من أحبائهم بعد وفاتهم، وعند المطالبة، يمكن للأفاتار أن يقرأ مقتطفات من مجلاتهم أو مقابلاتهم.