شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير لوح تقطيع عالى التقنية يمنحك دروس طهى مباشرة من طهاة محترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور عدد من الخبراء لوح تقطيع عالي التقنية يحتوي على شاشة تليفزيون يمكن أن يحول أدوات المطبخ إلى أكبر الشيفات من خلال دروس الطهي الحية، حيث يُطلق على الجهاز اسم Blok، وهو يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الطهاة المحترفين الذين سيرشدونهم من خلال وصفات عبر كاميرا مرفقة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبلغ تكلفة ألواح التقطيع 580 جنيهًا إسترلينيًا، وهي مزودة بشاشة رقمية قابلة للإزالة، ومقاومة للماء والخدش بحيث يمكن تنظيفها بعد الطهي.

يسجل المستخدمون الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الذي يسمح لهم، بتكلفة إضافية قدرها 33 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، بالتسجيل في دروس الطهي.

يبث Blok بعد ذلك الفصول الدراسية على شاشة اللوحة بحيث يمكن للمستخدمين اتباع التعليمات دون أن يرفعوا أعينهم عن سكاكينهم أثناء تحضير الطعام.

يمكن للمستخدمين أيضًا دعوة العائلة والأصدقاء لأخذ الفصل في نفس الوقت، ويشغل Blok الموسيقى أثناء الدروس، حيث تم عرض المنتج في لاس فيجاس بمعرض الالكترونيات الاستهلاكية "CES"، وقال المصنعون إن الجهاز متاح للطلب في المملكة المتحدة.