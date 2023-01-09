شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رواتب الموظفين فى شركات التكنولوجيا الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "سي إن بي سي"، عن رواتب الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل" و"جوجل"، بناء على بيانات رسمية جديدة، وقال الموقع إنه "أصبح من السهل جدا معرفة مقدار ما تدفعه بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك بفضل طرح قوانين جديدة لشفافية الرواتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

ووفقا لما ذكره موقع "البيان"، فإنه اعتبارا من 1 يناير، انضمت كاليفورنيا وواشنطن إلى مدينة نيويورك وكولورادو في مطالبة أصحاب العمل قانونا بنشر نطاقات الرواتب في إعلانات وظائفهم، وقانون نطاق الأجور في كاليفورنيا كان ملفتا بشكل خاص، لأن هذه الولاية "هي موطن لـ 19 مليون عامل، وأكثر من 20٪ من شركات Fortune 500، وخاصة عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وجوجل وميتا".

وأعد الموقع قائمة بما تدفعه بعض أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها نشاطا مقابل فرص العمل الحالية في كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وأماكن أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن رواتب هذه التخصصات سنوية:

أمازون: مدير الهندسة، 220 ألف دولار إلى 298 ألف دولار.

أبل: مدير هندسة iOS، من 229 ألف دولار إلى 378 ألف دولار.

جوجل: نائب رئيس قسم الهندسة، 550 ألف دولار.

مايكروسوفت: مدير تصميم المحتوى، 259 ألف دولار إلى 277 ألف دولار.

ميتا: المستشار العام المساعد، 190 ألف دولار إلى 256 ألف دولار.

سيسكو: مدير أبحاث تجربة المستخدم، 314 ألف دولار.

تويتر: مسؤول الرواتب والأجور، من 162 ألف دولار إلى 226 ألف دولار.

ونشر الموقع أيضا قائمة أخرى للرواتب بحسب "المسمى الوظيفي":

مهندس برمجيات: 132 ألف دولار إلى 200 ألف دولار.

مدير المنتج: 130 ألف دولار إلى 197 ألف دولار.

المدير التنفيذي للحساب: من 111 ألف دولار إلى 147 ألف دولار.

مصمم المنتج: من 123 ألف دولار إلى 188 ألف دولار.

عالم البيانات: 154 ألف دولار إلى 212 ألف دولار.

شريك أعمال الموارد البشرية: 92 ألف دولار إلى 139 ألف دولار

مدير المكتب: 71 ألف دولار إلى 76 ألف دولار.