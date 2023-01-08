شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ChatGPT تقنية الذكاء الاصطناعى الأشهر مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ChatGPT هو برنامج دردشة أطلقته OpenAI في نوفمبر 2022، وهو إنه مبني على أساس عائلة GPT-3.5 من OpenAI من نماذج اللغات الكبيرة، ويتم ضبطه بتقنيات التعلم بالإشراف والتقوية، وتم إطلاق ChatGPT كنموذج أولي في 30 نوفمبر 2022، وسرعان ما جذب الانتباه إلى ردودها المفصلة وإجاباتها المفصلة في العديد من مجالات المعرفة



روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT عبارة عن روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة شركة الأبحاث OpenAI الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث أن روبوت المحادثة يفهم اللغة الطبيعية ويستجيب بطريقة تشبه البشر، وهو يعتمد على GPT-3.5، وهو نموذج لغوي.

وأثناء الإعلان عن chatbot، كتبت OpenAI في صفحة الإعلان الخاصة بها، "لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة محادثة، ويسمح تنسيق الحوار لـ ChatGPT بالإجابة على أسئلة المتابعة والاعتراف بأخطائها وتحدي المباني غير الصحيحة ورفض الطلبات غير الملائمة ".





يؤلف الشعر وأكثروبالتالي، يمكن لـ ChatGPT أداء وظائف مختلفة بما في ذلك الرد على الأسئلة وكتابة النص بطريقة طبيعية وحل الكود وتأليف الشعر وما إلى ذلك.

يتذكر المحادثات.

ومن السمات الرئيسية الأخرى للروبوت أنه يمكنه تذكر المحادثة وغالبًا ما يشير إلى التعليقات السابقة مع تقدم المحادثة، ولاختبار قدرته على تذكر المعلومات، تم مطالبة الشات بوت أن يخبرنا قصة ووجدنا قصة عن شخصيتين، جاك وليلي.

بعد بضع دقائق، سألنا الشات بوت عما إذا كان يتذكر القصة التي أخبرنا بها وكان الرد، "نعم، أتذكر القصة التي أخبرتك بها عن جاك وليلي ببناء منزل أحلامهما، هل لديك أي أسئلة حول هذا الموضوع، أو هل ترغب في سماع قصة مختلفة؟ "





الإطلاقفي وقت الإطلاق، تجاوز ChatGPT أكثر من مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول، ولا يزال الناس غير قادرين على التوقف عن الحديث عن هذا الذكاء الاصطناعي الفريد من نوعه ومشاركة تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من إنشاء أفكار فيديو لمنشئي المحتوى إلى مساعدة المطورين على اكتشاف الأخطاء في التعليمات البرمجية الخاصة بهم، يبدو أن ChatGPT لديها شيء صغير للجميع.