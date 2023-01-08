شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراحيض ذكية يمكنها مراقبة صحتك وحالتك البدنية عبر تطبيقات الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض CES لهذا العام ظهور العديد من الإبتكارات، والتى كان واحدا من أبرزها هو المراحيض الذكية وعلاقتها بالصحة واللياقة البدنية، فلم يعد يكتفي بأجهزة قياس معدل ضربات القلب وعدد الخطوات ومخطط كهربية القلب على معصمك، فهناك جيل جديد من الشركات الناشئة يتجه نحو التحليل الطبي الشامل لمستخدميه.

فيما يلي بعض الأشياء التي ظهرت خلال المعرض :



مرحاض Withings Withings

أصدرت شركة الأجهزة الصحية Withings هذا الأسبوع جهاز U-Scan في أوروبا، وأعلنت أنها تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لتأمين إطلاق في الولايات المتحدة أيضً، حيثيستخدم المنتج نظامًا بدون استخدام اليدين يمكن أن يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر من القياسات باستخدام خرطوشة واحدة، لتحليل البول الخاص بالمستخدمين.



مرحاض vivoo Vivoo تصنع Vivoo شرائط اختبار البول في المنزل لفترة طويلة، وقد عرضت الجيل التالي لأعمالها، باستخدام مرحاض ذكي، حيث يستهدف أسواق الرعاية السكنية والمسنين والرعاية الصحية، وهو إنه يوفر بديلاً مناسبًا للمستخدمين الذين قد يواجهون صعوبة في إجراء اختبار البول باستخدام شرائط البول المحمولة باليد. تصنع Vivoo شرائط اختبار البول في المنزل لفترة طويلة، وقد عرضت الجيل التالي لأعمالها، باستخدام مرحاض ذكي، حيث يستهدف أسواق الرعاية السكنية والمسنين والرعاية الصحية، وهو إنه يوفر بديلاً مناسبًا للمستخدمين الذين قد يواجهون صعوبة في إجراء اختبار البول باستخدام شرائط البول المحمولة باليد.

ويعد المنتج هو نموذج أولي، مع انتشار أوسع في المستقبل غير البعيد، وقد جمعت الشركة مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي من المجموعة أ في يونيو 2021. وقادت الجولة شركة Draper Associates.



Special Zone Master

Special Zone Master Special Zone Master لا تقلق، لم يكن الأمر كله مجرد بول في CES هذا العام، فهناك أيضا SZM - Special Zone Master - الذي يعد بإجراء "تحليل مرئي" للنفايات الجسدية الأخرى لديك، حيث تعد الشركة بتحليل أشكال ولون البراز، وتسجيل وقت وتكرار حركات الأمعاء، واكتشاف وجود الدم أيضًا. لا تقلق، لم يكن الأمر كله مجرد بول في CES هذا العام، فهناك أيضا SZM - Special Zone Master - الذي يعد بإجراء "تحليل مرئي" للنفايات الجسدية الأخرى لديك، حيث تعد الشركة بتحليل أشكال ولون البراز، وتسجيل وقت وتكرار حركات الأمعاء، واكتشاف وجود الدم أيضًا.

وقالت الشركة في موادها التسويقية: "بمجرد إلقاء نظرة فاحصة على البراز، يمكننا العثور على العلامات الأولى لمشكلة صحية واتخاذ الإجراءات قبل فوات الأوان"، كنا نشعر بالفضول لمعرفة المزيد، ولكن مؤسسي الشركة لم يتم العثور عليهم في أي مكان - من المفترض أنهم كانوا يأخذون استراحة في دورة المياه عن جدارة، ولم يكن من الواضح تمامًا المدة التي قطعتها الشركة الكورية الناشئة في رحلتها نحو جلب تقنيتها إلى مقعد المرحاض بالقرب منك.