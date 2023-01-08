سامسونج تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S23 عن طريق الخطأ

ينتظر محبي وعشاق شركة سامسونج الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S23 والتي تتكون من عدة هواتف وهي Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra، حيث كان هناك العديد من التسريبات التي كانت تنص على أن من الوارد أن تلك السلسلة سيتم الإعلان عنها في أواخر شهر فبراير المُقبل.

ولكن كشف موقع شركة سامسونج Samsung Columbia أن موعد مؤتمر Galaxy Unpacked 2023 وهو مؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S23 والتي من المؤكد أن يكون في يوم 1 من شهر فبراير المُقبل، ليس هذا فقط بل تم نشر صورة لتصميم الكاميرات الثلاثية التي تُشبه إصدار Galaxy S22، كما تم تأكيد ألوان السلسلة حيث ستتوفر الألوان الأربعة وهم Phantom Black و Botanic Green و Cotton Flower و Misty Lilac.

مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S23

ووفقاً للعديد من الشائعات السابقة فيأتي هاتف Samsung Galaxy S23 بشاشة بحجم 6.1 انس بدقة FHD + بالإضافة إلى معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، بينما يحتوي Galaxy S23 Plus على شاشة 6.6 بوصة وإصدار S23 Ultra يحتوي على شاشة أكبر بحجم 6.8 إنش بدقة Quad HD.

كما يُشاع أن سلسلة هواتف Galaxy S23 تأتي بمعالج من تصنيع شركة كوالكوم وهو من إصدار Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، بالإضافة إلى حجم ذاكرة عشوائية يصل إلى 16 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجا بايت.

بالنسبة لكاميرات Galaxy S23 و S23 Plus ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بينما الكاميرا الثانية فتأتي عريضة بدقة 12 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، بينما إصدار Galaxy S23 Ultra يأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بكسل وكاميرا ثانية بدقة 12 ميجا بكسل وعدسات تقريب 3x و 10x.

بالنظر إلى حجم البطارية فيأتي Galaxy S23 ببطارية بسعة 3900 مللي أمبير بينما هاتف S23 Plus يأتي ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير بينما إصدار الألترا يأتي ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير.