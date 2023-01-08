شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعلان 3D مبهر لأسد يخرج من شاشة عرض بأحد ميادين الصين.. اعرف القصة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يرصد نقلة نوعية لمجال الإعلانات على مستوى العالم، حيث يظهر الإعلان أعلى بناية بمركز تجاري في مدينة تشنغدو بالصين، والجمهور والمارة يتابعون الشاشة العملاقة من أسفل، حيث يظهر أسد أقرب إلى الحقيقة، يحطم حاجزا زجاجيا، فيبدو أن الزجاج يتناثر حوله، ويبدأ الأسد في أخذ خطوات للأمام، فيبدو للمشاهد وكأنه خرج من لوحة الإعلانات نفسها، ثم يقوم بالقفز ويختفى تماما.

اعلان يثير الانبهار

قد لا يثير الإعلان الرعب لمن يخافون من الحيوانات المفترسة، ولكنه بكل تأكيد يثير الانبهار والدهشة عند المشاهدة الأولى، وقد تبين أن المقطع يعود لعدة شهور وتحديدا فى مركز تجاري في مدينة تشنغدو .



أسد

امكانيات شاشة العرض

قال مسئول من عملاق الإلكترونيات شركة LianTronics، التي تولت تركيب الجدار ثلاثى الأبعاد، إن وحداته المقاومة للماء بالكامل هي مضادة للأشعة فوق البنفسجية لتجنب أى نوع من التشوه فى الصور فى النهار بسبب ضوء الشمس ويمكن أن تثبت البث الحى لفترة طويلة، من طرح العطاءات إلى البناء، وقد استغرق استكمال المشروع نصف عام، بحسب ما نشر موقع financialexpress.



جانب من الفيديو

فيديو قديم

الفيديو ليس الأول من نوعه، حيث سبق وانتشر مقطع آخر بنفس الفكرة، ولكن هذه المرة مع قطة نائمة في مكانها المخصص لها، تستيقظ وتأخذ خطوات للأمام، فيبدو أنها عملاقة، ثم تأخذ في النظر للمارة أسفل البناية التي يوضع أعلاها الإعلان، ولكن فيديو الأسد أكثر ابهارا من القطة.



صينيون يتابعون الاعلان



جانب من الفيديو