شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CES 2023: ابتكار "سينسور" يمكنه إصلاح الألوان الرديئة لكاميرات الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Spectricity البلجيكية، مستشعر S1 الذي يُزعم أنه مكمل لنظام الكاميرا الرئيسي للهاتف الذكي لتقديم لون بشرة دقيق واستنساخ ألوان، حيث تقول الشركة إن S1 هو أول مستشعر صور متعدد الأطياف صغير الحجم ومجهز للأجهزة المحمولة ومن المتوقع إطلاق أول الهواتف الذكية التي تستخدم هذا المستشعر بحلول عام 2024، وتقول أيضًا إنه من المتوقع أن يتم تضمين التكنولوجيا في جميع الهواتف الذكية في غضون عامين، بحسب موقع TOI الهندي.





ماذا يفعل مستشعر Spectricity S1؟تقول الشركة إن Spectricity S1، أول مستشعر صور طيفي متنقل مصغر حقًا وقابل للتصنيع الشامل، يخفف من مشكلات دقة الألوان (أو إعادة إنتاج الألوان) لكاميرات الهواتف الذكية و"يمكنه قياس اللون الحقيقي من خلال التوقيع الطيفي لجسم ما".





كيف تدعي أنها تجعل الصور أفضل؟تقول الشركة أن مستشعر S1 يلتقط النطاق المرئي الكامل والأشعة تحت الحمراء القريبة بمعدلات الفيديو المطلوبة لتطبيقات الهاتف المحمول، "على الرغم من كل التطورات في مستشعر الصور وتكنولوجيا الكاميرا، لا تزال الهواتف الذكية غير قادرة على التقاط الألوان الحقيقية لأنها محدودة بثلاث قنوات ملونة: الأحمر والأخضر والأزرق"، ويستخدم المستشعر جنبًا إلى جنب مع الكاميرات الرئيسية في الهاتف الذكي.

ووفقًا لـ Vincent Mouret، الرئيس التنفيذي لشركة Spectricity ، تقوم الشركة حاليًا بأخذ عينات من S1 للعديد من مصنعي الهواتف الذكية بحيث يمكن تضمينها في الطرز القادمة، وقال موريه: "نحن متحمسون للإعلان عن هذا الاختراق؛ أول جهاز تصوير طيفي محمول ميسور التكلفة على الإطلاق. نتوقع إطلاق أول طرازات للهواتف الذكية مع S1 في عام 2024 وجميع الهواتف الذكية تشمل تقنيتنا في غضون السنوات المقبلة".

وقال جوناثان بوريمانس، CTO في الشركة، إنه حتى "كاميرا الهاتف الذكي المتطورة تعاني من عمى الألوان"، ويلاحظ أن S1 يستخدم بيانات توقيع طيفية أكثر ثراءً، مما ينتج عنه دقة ألوان أعلى بكثير في الصور، وأضاف المسؤول التنفيذي: "نحن على ثقة من أن التصوير الطيفي سيصبح ضروريًا في جميع الأجهزة بما في ذلك الكاميرا".

ومن المتوقع أيضًا أن يدفع مستشعر الكاميرا الطيفي S1 الابتكار في الأجهزة الاستهلاكية في مستحضرات التجميل الشخصية والصحة والعافية والتجارة الإلكترونية والبستنة الذكية والمصادقة.