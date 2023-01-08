شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتصالات الفيدرالية تطالب شركات الاتصالات بإخطار عاجل للمستخدمين عند حدوث خرق للبيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قواعد جديدة فى سياسة خرق البيانات و تتضمن سرعة الإبلاغ عن الانتهاكات في شركات النقل وجعلها فى مدة قصيرة، وهذه الخطوة ستلغي انتظارًا إلزاميًا لمدة أسبوع حتى تخبرك شركات الاتصالات من وقوع حادث أمني وسرقة بياناتك من المتسللين.

وسيوضح الاقتراح أيضًا أنه يجب على شركات النقل إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية بأي انتهاكات للبيانات يمكن الإبلاغ عنها، وفقا لتقرير engadget.

وسيتعين على مقدمى الخدمة أيضًا تنبيه العملاء إلى الانتهاكات غير المقصودة ، مثل ترك معلومات الحساب مكشوفة ، وتطلب اللجنة في نفس الوقت تقديم مدخلات عامة حول ما إذا كان يجب أن تتضمن تنبيهات الخرق معلومات محددة لمساعدة الأشخاص على اتخاذ الإجراءات مثل طبيعة البيانات المخترقة.

ولا تخجل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من أسبابها وراء تغيير القاعدة المؤقت حيث أن القواعد الحالية عمرها أكثر من 15 عامًا ، ويقال إنها "خارجة عن الخطوة" في وقت يكون من الضروري فيه في كثير من الأحيان إخطار الضحايا والسلطات في أسرع وقت ممكن.

ومن الناحية النظرية ، ستحذر الاتصالات المستخدمين سريعا مما يقلل من فرص الاحتيال في الهوية ومتابعة الاختراق، ويقلل من الضرر لكل من العملاء والخط الأساسي للشبكات ، كما أنه أكثر اتساقًا مع القوانين الأخرى المتعلقة بالإبلاغ عن الانتهاكات ، لا سيما في ولايات مثل كاليفورنيا.

وذكر التقرير، أن هناك مشاكل محتملة وهى أن تغيير القاعدة المقترح للوكالات الفيدرالية سيسمح بتأخير تحذيرات العملاء لفترة أولية تصل إلى 30 يومًا إذا كان الإشعار قد يعرض تحقيقًا جنائيًا أو الأمن القومي للخطر.

ويمكن أن يعرض عامة الناس للخطر، وتتساءل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا عما إذا كان يجب أن يكون هناك حد أقصى لفترة الإخطار أم لا ، وما إذا كان يتعين على شركات النقل الأصغر الحصول على مزيد من الوقت للإبلاغ عن عمليات التطفل. التعليقات العامة (مفتوحة بعد 30 يومًا من وصول الاقتراح إلى السجل الفيدرالي) قد تساعد في تشكيل هذه القواعد ، ولكن ليس هناك ما يضمن أن النتيجة النهائية ستعالج كل المخاوف.