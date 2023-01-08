شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تضيف مميزات جديدة لأجهزة Echo .. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون أنها ستضيف دعم Matter-over-Thread لأجهزة Echo الخاصة بها، ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، قالت الشركة أيضًا إنها ستوسع دعمها لمعيار المنزل الذكي الجديد ليشمل المزيد من أنواع الأجهزة التي تشمل - منظمات الحرارة ، والستائر ، وأجهزة الاستشعار - بالإضافة إلى المصابيح الكهربائية والمقابس والمفاتيح.



ما هو " Matter-over-Thread"Matter هو معيار جديد للتشغيل البيني للمنزل الذكي يوفر لغة مشتركة للأجهزة المنزلية الذكية للتواصل محليًا في منزلك دون الاعتماد على اتصال سحابي، وتستخدم الميزة بروتوكولات Wi-Fi و Thread اللاسلكية، وفي أول طرح لها، تتضمن أجهزة استشعار ذكية وإضاءة ذكية ومفاتيح ومقابس ذكية وأجهزة ترموستات ذكية وأقفال متصلة وأجهزة وسائط بما في ذلك أجهزة التلفزيون.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي Alexa سيكونون قادرين على استخدام أي جهاز Matter على أي منصة Matter بمجرد اكتمال طرح Amazon's Matter، وعلاوة على ذلك، مع إضافة دعم Thread، سيتم تحويل مكبر صوت Amazon Echo 4th Gen الذكي إلى وحدة تحكم Matter وجهاز راوتر متشعب Thread.



دعم مهم لأجهزة Alexa دعم مهم لأجهزة Alexa في الشهر الماضى، أعلنت أمازون أنها طرحت أحدث معيار للمنزل الذكي في 17 من عروضها، وسيسمح ذلك للعملاء بإقران مكبرات الصوت الذكية من Amazon وشاشات العرض والمزيد مع المنتجات الأخرى التي تدعم Matter من أي شركة.

وقالت أمازون في منشور بالمدونة إنها أكملت المرحلة الأولى من طرح المادة، وقالت الشركة: "أصبح لدى عشرات الملايين من عملاء Alexa في جميع أنحاء العالم الآن طرقًا أكثر لتوصيل أجهزتهم بتوافر Matter عبر شبكة WiFi التي تغطي 17 جهازًا مختلفًا من أجهزة Echo ومقابس ومفاتيح ومصابيح".