شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أمازون وتويتر.. سيسكو تسرح 700 موظف فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة سيسكو العملاقة للشبكات قد ألغت ما يقرب من 700 وظيفة في الولايات المتحدة، حيث أثرت تخفيضات الوظائف على الموظفين العاملين في منطقة Bay Area ومن بين الموظفين نائبين للرئيس و80 عاملاً في مكاتبها في سان فرانسيسكو.

وقامت شركة سيسكو بتسريح ما مجموعه 673 عاملاً كجزء من "إعادة هيكلة محدودة للأعمال" أعلنت عنها في نوفمبر من العام الماضي، وبحسب ما ورد، تم طرد 371 عاملاً من مقر الشركة وطُلب من 222 عاملاً، من بينهم في الأساس مهندسين وموظفين تقنيين، مغادرة مكتب Milpitas.

وتأتي التخفيضات في الوظائف بعد أن سجلت الشركة أكبر إجمالي إيرادات ربع سنوية في تاريخها خلال الربع المالي الأول من عام 2023. في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت Cisco ستجري المزيد من جولات التسريح، فقد تم الإبلاغ العام الماضي أن Cisco ستسرح 5٪ من قوة عاملة، أو أكثر من 4000 موظف.

تسريح عمال أمازون وفيميو

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان أمازون عن تسريح 18ألف من موظفيها في الشهرين الماضيين، وفي ملاحظة للموظفين، قال الرئيس التنفيذي للشركة آندي جيسي، "لقد نجحت أمازون في تجاوز الاقتصادات الصعبة وغير المؤكدة في الماضي، وسنواصل القيام بذلك، ستساعدنا هذه التغييرات على متابعة فرصنا طويلة الأجل بهيكل تكلفة أقوى؛ ومع ذلك أنا متفائل أيضًا بأننا سنكون مبدعين وواسعي الحيلة ومتعثرين في هذا الوقت عندما لا نوظف بشكل موسع ونلغي بعض الأدوار".

كما أعلن أنجالي سود، الرئيس التنفيذي لشركة Vimeo، أن الشركة قررت خفض قوتها العاملة بنسبة 11٪ بسبب "البيئة الاقتصادية غير المؤكدة"، هذه هي الجولة الثانية من تخفيض الوظائف في الشركة بعد أن خفضت عدد الموظفين بنسبة 6٪ في يوليو من العام الماضي.