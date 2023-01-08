شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تتراجع عن طرح نسخة جديدة من iPhone SE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى محلل أن شركة آبل ألغت خطة إطلاق نسخة جديدة من iPhone SE، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن الهاتف سيصل تحت اسم iPhone SE 4 في 2024، فيما يقول المحلل الشهير Ming Chi-Kuo أيضًا أن أبل ستعتمد الآن على Qualcomm لرقائق 5G في عام 2024 أيضًا.

وقال Ming Chi-Kuo في منشور بالمدونة: "تلقت سلسلة التوريد تعليمات من أبل تشير إلى أن خطط الإنتاج والشحن لـ 2024 iPhone SE 4 قد تم إلغاؤها بدلاً من تأجيلها"، ومضى يقول إن شركة Qualcomm ستكون الفائز الأكبر بإلغاء أبل لجهاز 2024 iPhone SE 4.

كوالكوم ستظل مورد شرائح 5G لشركة أبل

ومع iPhone SE 4 ، أرادت أبل اختبار شريحة النطاق الأساسي الخاصة بها قبل دمجها في سلسلة iPhone 16، مع إلغاء الهاتف الآن ، ستظل Qualcomm مورد شرائح 5G لشركة أبل حتى عام 2024 على الأقل.

وبحسب التقرير فـ "نظرًا للمخاوف من أن أداء شريحة النطاق الأساسي الداخلية قد لا يكون على قدم المساواة مع Qualcomm ، خططت أبل في البداية لإطلاق شريحة النطاق الأساسي الخاصة بها في عام 2024 والسماح لجهاز iPhone SE 4 المنخفض المستوى بتبنيها أولاً ، وتحديد ما إذا كان دع iPhone 16 يستخدم شريحة النطاق الأساسي الخاصة به اعتمادًا على حالة تطوير iPhone SE 4".

ومع ذلك ، فإن إلغاء iPhone SE 4 زاد بشكل كبير من فرص بقاء Qualcomm المورد الحصري لرقائق النطاق الأساسي لسلسلة iPhone 16 الجديدة 2H24 ، والتي أفضل من إجماع السوق على أن كوالكوم ستبدأ في فقدان طلبات iPhone في عام 2024، وعلاوة على ذلك ، فإن قرار إلغاء iPhone SE4 سيساعد شركة Qualcomm في الحفاظ على ريادتها في سوق الترددات اللاسلكية للهواتف المحمولة المتطورة العالمية حتى عام 2024.