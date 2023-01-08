شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لم يتم إصلاح ميزة Twitter Blue حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وقد أصدر تويتر بعد ذلك الخدمة بعد شهر مع مجموعة جديدة من القواعد للمستخدمين للحصول على علامة التوثيق الزرقاء "المرغوبة"، فيما أعلنت شركة وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا عن عملية جديدة للتحقق حيث سيقوم تويتر بمراجعة حسابات الاشتراك في Twitter Blue وتقديم المصادقات إذا كانت تفي بالمتطلبات.
قال ماسك إن تويتر سيطلق إصدارًا جديدًا ومحسّنًا من الاشتراك الأزرق حيث "ستتم مصادقة جميع الحسابات التي تم التحقق منها يدويًا" قبل أن يحصلوا على علامة التوثيق، ومع ذلك ، يبدو أن نظام التحقق "الثابت" لا يعمل بالشكل المقصود منه.
حيث أنشأ مراسل من صحيفة واشنطن بوست حسابًا ينتحل شخصية السناتور الأمريكي "إد ماركي" وحصل على علامة التوثيق الزرقاء، قال إيلون ماسك إنه سيصلح مشكلة تويتر مع المحتالين، وقال المراسل "علامة التوثيق الزرقاء على السناتور الأمريكي المزيف تشير إلى أنه لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه".
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها من انتحال شخصية السناتور ويحتاج فقط إلى "iPhone وبطاقة ائتمان لدفع ثمن Blue"، و يقول المراسل إنه يعتقد أن تويتر سيطلب بعض الهوية للتحقق منها ، لكنه لم يفعل ذلك ، وحصل على علامة اختيار زرقاء بعد سبعة أيام.
ماذا قال "ماسك" عن إصلاح تويتر في حادثة سابقة عندما انتحل المراسل نفسه شخصية ماركي ، استدعى السناتور الأمريكي ماسك وطلب توضيحًا حول كيفية تمكن المراسل من إنشاء حساب تم التحقق منه ينتحل شخصيته وكيف يعمل تويتر "لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
في ذلك الوقت ، قال ماسك مازحا أن "الحساب الحقيقي للسيناتور ربما يبدو وكأنه محاكاة ساخرة؟" و "ولماذا يوجد قناع PP الخاص بك !؟"، وردا على ذلك ، نصح السناتور رئيس تويتر بالتوقف عن "اختيار المعارك عبر الإنترنت" وحذره من إصلاح شركاته "أو إرادة الكونجرس".