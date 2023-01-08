شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. طريقة إرسال "رسائل نصية جماعية" باستخدام Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى إرسال رسالة نصية إلى عدة جهات اتصال في وقت واحد، و يمكن القيام بذلك باستخدام منصات المراسلة الفورية الشائعة ، بما في ذلك Facebook Messenger و WhatsApp و Instagram وغيرها.

ولكن لا يمكن القيام بذلك إلا عندما تستخدم أنت وجهات الاتصال الخاصة بك منصات الوسائط الاجتماعية هذه، ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق الرسائل الذي تقدمه جوجل ، والذي يسمح لك بإرسال رسائل نصية جماعية إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

إرسال رسائل نصية "جماعية" باستخدام Google Messages

تتيح خدمة الرسائل القصيرة و RCS والمراسلة الفورية المملوكة لشركة جوجل للمستخدمين إرسال رسائل نصية جماعية. يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق جوجل Messages لإرسال رسالة نصية إلى عدة مستلمين في وقت واحد. يمكن أيضًا رؤية هذه الرسالة النصية في نوافذ محادثة الرسائل الخاصة بجهات الاتصال المحددة.

بعد إرسال رسالة نصية إلى أكثر من مستلم واحد ، ستتلقى الرد على نفس الرد في نوافذ المحادثة الشخصية الخاصة بكل منهم.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في تمكين وإرسال الرسائل النصية "الجماعية" باستخدام Google Messages:

تمكين الرسائل النصية الجماعية

- افتح تطبيق جوجل Messages على هاتف Android الذكي الخاص بك.

- اضغط على صورة ملف تعريف حساب جوجل الخاص بك ، والمتاحة في الزاوية اليمنى العليا.

- بعد ذلك ، حدد خيار إعدادات الرسائل من القائمة المنبثقة المعروضة على شاشة هاتفك المحمول.

- قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل وانتقل إلى علامة التبويب خيارات متقدمة.

- اضغط على خيار المراسلة الجماعية المتاح في الأعلى.

- بعد ذلك ، اختر خيار إرسال رد SMS إلى جميع المستلمين واحصل على ردود فردية (نص جماعي).

إرسال رسائل نصية جماعية

- افتح تطبيق جوجل Messages على هاتفك.

- اضغط على زر الرسالة النصية الجديدة.

- حدد جهات الاتصال التي تريد إرسال رسالة نصية إليها في وقت واحد.

- سيُطلب منك صفحة حيث يمكنك إنشاء مجموعة جديدة. يمكنك إدخال اسم المجموعة ، مما يؤدي إلى إنشاء مجموعة في Google Messages لجهات الاتصال المحددة. ومع ذلك ، يمكن تخطي هذه الخطوة.

- اضغط على زر تخطي المتاح في الزاوية العلوية اليمنى.

- سيتم توجيهك إلى نافذة رسالة حيث يمكنك كتابة النص الخاص بك وسيتم إرساله إلى جميع جهات الاتصال المحددة مرة واحدة.