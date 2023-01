جميع أكواد شركة we التي سوف تحتاجها

أكواد وي هي هامة جدا من شركة we ، حيث تعمل شركة وي علي توفير اكواد مما تجعل تجربة الاستخدام و الوصول للخدمات علي خطوط we سهلة واسرع لمستخدميها مثل معرفة كود الباقات ، او كود تحويل وحدات we، او كود الاشتراك في خدمة وغيرها من اكواد وي…لذلك دعونا نتعرف علي جميع أكواد وي من شركة we التي قد تحتاجها كمستخدم لشركة we.

جدول المحتويات

اكواد we الاساسية

كود معرفة رقمك: #688* .

كود معرفة الرصيد : #550* .

كود شحن الرصيد : #كود الكارت*555* .

كود تحويل الرصيد: #المبلغ*رقم المستلم*551* .

كود معرفة المتبقي من الباقة : #414* .

كود عروض وي : #015* .

كود الاحتفاظ بالمكالمات: #066* .

كود كلمني شكراً: *رقم الطرف الآخر*515* .

كود تشغيل خط we نت : #176* .

كود سلفني شكراً من وي : #504* .

كود لإلغاء باقة الانترنت: #4*999* .

كود دليل الأكواد : #511* .

اكواد we للاشتراك في باقات انترنت وي

كود باقات الانترنت: #999* .

كود باقة الإنترنت اليومية: 01*999* .

كود تجديد باقتك فى أى وقت: #2*999* .

كود لإلغاء باقة الانترنت: #4*999* .

كود باقة الإنترنت 10 جنيه: #10*999* .

كود باقة الإنترنت 20 جنيه: #20*999* .

كود باقة الإنترنت 40 جنيه: #40*999* .

كود باقة الإنترنت 100 جنيه: #100*999* .

كود باقة الإنترنت 200 جنيه: #200*999* .

كود الاشتراك بباقة 1 جيجا لمرة واحدة: #101*999* .

اقرأ أيضا: باقات We Life الجديدة من المصرية للإتصالات

اكواد we للاشتراك في مختلف باقات مكالمات وي المتنوعة

هنالك العديد من باقات we المختلفة والمتنوعة لمستخدمي المكالمات والتي تخدم أنواع مختلفة من المستخدمين حسب كل شخص و استخدامه…لذلك دعونا نتعرف علي كل باقة وما هي اكوادها .

باقات نظام we MIX :

باقات وي ميكس تعبر اكبر باقة للهاتف والانترنت الارضي ايضا في نظام واحد ، كما تعطيك مشاركة الدقائق والانترنت مع عائلتك وأصدقائك ،كما تحتسب الدقيقة للشبكات الاخري ب 1 دقيقة.

كود الاشتراك في باقة we MIX 165 هو : #100* .

كود الاشتراك في باقة we MIX 240 هو : #100* .

لمزيد من التفاصيل من هنا

باقات نظام we KIX او we Control KIX Plus :

نظام كيكسات من وي هو نظام مميز لمستخدمي المكالمات الكثيرة ، حيث يتم احتساب الدقيقة لكل الشبكات ب 1 كيكس، يمكنك اختيار 3 أرقام تكلمهم ضعف الوقت عن طريق الكود #555*666*

كود الاشتراك في باقة KIX Plus 17 : هو #17*666* .

كود الاشتراك في باقة KIX Plus 25 : هو #25*666* .

كود الاشتراك في باقة KIX Plus 35 : هو #35*666* .

كود الاشتراك في باقة KIX Plus 45 : هو #45*666* .

كود الاشتراك في باقة KIX Plus 75 : هو #75*666* .

كود باقات Kix اضافية : يمكنك اضافات باقات اضافية لمدة معينة :

كود الحصول علي 60 كيكس ب 3 جنيهات لمدة 10 ايام : #63*666* .

كود الحصول علي 500 دقيقة لشبكات وي أرضي و موبايل ب 5 جنيه لمدة 28 يوم : #05*666* .

كود تجديد باقات Kix : الكود #8*666*، يمكنك تجديدها بشكل جزئي لمدة سبعة ايام .

لمزيد من التفاصيل من هنا

باقات نظام Control Tazbeet :

باقات كنترول تظبيط مشابهة ل كنترول كيكسات بلس في نقطة احتساب الدقيقة ب 1 وحدة لكل الشبكات.

كود الاشتراك في باقة Tazbeet 30 هو : #30*660* .

كود الاشتراك في باقة Tazbeet 40 هو : #40*660* .

كود الاشتراك في باقة Tazbeet 70 هو : #70*660* .

كود الاشتراك في باقة Tazbeet 110 هو : #110*660* .

كود باقات Tazbeet اضافية #05*660* والتي تمنحك 500 دقيقة ل شبكات weلة 28 يوم مقابل 5 جنيه، ولا تتجدد تلقائيا.

لمزيد من التفاصيل من هنا

كود نظام اجدع ناس :

تعتبر باقات اجدع ناس هي الاعلي قيمة مقابل سعرها، وهنالك انواع مختلفة ومتنوعة من الباقات يمكنك اختيار الانسب لك من بينها.

كود شحن رصيد نظام احسن ناس : *555#

كود شحن وحدات نظام احسن ناس : *566#

كود عرض الضعف علي شحنة نظام احسن ناس : اطلب *501# قبل الشحن.

كود نظام كارت ١٢ قرش

كود الاشتراك في 12 قرش 1 جنيه مصرى/ 3 ساعات : اطلب #612*

كود الاشتراك في 12 قرش 1 جنيه مصرى/ 24 ساعة : اطلب #612*

لمزيد من التفاصيل من هنا

كود نظام اجدع شحنة

كود الاشتراك في اجدع شحنة 2.5 : اطلب #566*

كود الاشتراك في اجدع شحنة 4 : اطلب #566*

كود الاشتراك في اجدع شحنة 5 : اطلب #566*

كود الاشتراك في اجدع شحنة 7 : اطلب #566*

كود الاشتراك في اجدع شحنة 9 : اطلب #566*

كود الاشتراك في اجدع شحنة 10 : اطلب #566*

كود الاشتراك في اجدع شحنة 15 : اطلب #566*

كود الاشتراك في اجدع شحنة 25 : اطلب #566*

لمزيد من التفاصيل من هنا

كود الاشتراك في باقة indigo الشهرية

تفاصيل باقة indigo الشهرية

كود الاشتراك في باقة indigo الشهرية : من خلال موقع we من الرابط التالي

كود نظام خط الأهلاوية:

لعشاق النادي الاهلي في مصر، وفرت شركة we باقة مخصصة لهم ليناسبهم مع مجموعة متنوعة من الباقات.

كود الاشتراك في باقة الأهلاوية 30 : هو #30*610* .

كود الاشتراك في باقة الأهلاوية 50 : هو #50*610* .

كود الاشتراك لكسب دقائق كلما كسب النادي الاهلي ماتش : #433* .

كود باقة اهلاوية اضافية 300 دقيقة : #300*610* .

كود باقة اهلاوية اضافية 500 دقيقة : #500*610* .

كود باقة الاهلاوية : #601* للحصول علي 500 دقيقة لكل الاهلاوية مقابل 5 جنيه شهريا.

اقرأ أيضاً: We mix وباقات الانترنت الجديدة

كود باقات نظام we Club :

تضم باقات we Club باقات كبيرة ومتنوعة تتناسب كع العديد من المستخدمين .

كود الاشتراك في باقة we Club 25 : الكود هو #25*617* .

كود الاشتراك في باقة we Club 40 : الكود هو #40*617* .

كود الاشتراك في باقة we Club 40 : الكود هو #40*617* .

كود الاشتراك في باقة we Club 65 : الكود هو #65*617* .

كود الاشتراك في باقة we Club 100 : الكود هو #100*617* .

كود الاشتراك في باقة we Club اضافية 300 دقيقة : الكود هو #300*617* .

كود الاشتراك في باقة we Club اضافية 500 دقيقة : الكود هو #500*617* .

لمزيد من التفاصيل من هنا

اكواد we للاشتراك في مختلف باقات انترنت وي المتنوعة

هنالك العديد من باقات we المختلفة والمتنوعة لمستخدمي الانترنت والتي تخدم أنواع مختلفة من المستخدمين حسب كل شخص و استخدامه…لذلك دعونا نتعرف علي كل باقة وما هي اكوادها .

اكواد باقات الانترنت الجديدة الخاصة بشركة we

كود الاشتراك في باقة الإنترنت اليومية: 01*999*

كود الاشتراك في باقة الإنترنت 10 جنيه: #10*999*

كود الاشتراك في باقة الإنترنت 20 جنيه: #20*999*

كود الاشتراك في باقة الإنترنت 40 جنيه: #40*999*

كود الاشتراك في باقة الإنترنت 100 جنيه: #100*999*

كود الاشتراك في باقة الإنترنت 200 جنيه: #200*999*

كود الاشتراك في باقة 1 جيجا لمرة واحدة: #101*999*

كود باقات Nitro :

تتميز باقات نيترو ب اعطاءك عدد ميجابايت ممتازة مع انواع مختلفة من الباقات يمكنك الاختيار من بينها .

كود الاشتراك في باقة Nitro 10 : الكود هو #10*999* .

كود الاشتراك في باقة Nitro 20 : الكود هو #20*999* .

كود الاشتراك في باقة Nitro 40 : الكود هو #40*999* .

كود الاشتراك في باقة Nitro 70 : الكود هو #70*999* .

كود الاشتراك في باقة Nitro 100 : الكود هو #100*999* .

كود الاشتراك في باقة Nitro 200 : الكود هو #200*999* .

كود الاشتراك في باقة Nitro 450 : الكود هو #450*999* .

كود تجديد باقة Nitro : الكود هو #2*999*.

كود باقات Nitro اضافية : الكود هو #101*999*

اقرأ أيضا: كيفية إلغاء المحفظة الذكية داخل مصر دون الذهاب للفرع لمزيد من التفاصيل من هنا

كود باقات الفيديو :

صممت شركة وي باقات الفيديو خصيصاً لمن يحب مشاهدة فيديهات علي منصات نتفيلكس و يوتيوب و اي منصة اخري من باقات مميزة يمكنك اختيار الباقة حسب الفترة .

كود الاشتراك في باقة الفيديو اليومية : #250*999* .

كود الاشتراك في باقة الفيديو الاسبوعية : #1250*999* .

كود الاشتراك في باقة الفيديو الشهرية : #3500*999* .

كود الاشتراك في اي باقة من باقات الفيديو : #3500*999* .

كود الباقات اليومية :

لم تنسي شركة وي محبي استخدام الباقات اليومية حسب الحاجة اليومية ،وقامت بتوفير باقة يومية مخصصة حسب كل استخدام.

كود الاشتراك في باقة يومية 1 جنيه : #1*999* .

كود الاشتراك في باقة يومية 5 جنيه : #1*999* .

لمزيد من التفاصيل من هنا

كود باقات X :

لعشاق تصفح السوشيال ميديا، وفرت we باقة تصلح لاستخدامك من تصفح السوشيال بجانب الفيديوهات والاستماع ل الاغاني المفضلة.

كود الإشتراك في باقة X : الكود هو #20*990* ، و لعملاء خط الداتا للاشتراك #999* .

كود الغاء الاشتراك في باقة X : الكود هو #21*990* .

كود الإشتراك في باقة X Plus : الكود هو #50*990* ، و لعملاء خط الداتا للاشتراك #999* .

كود الغاء الاشتراك في باقة X : الكود هو #51*990* .

بكدا دي تكون كل الاكواد الخاصة بشركة we واللي هتحتاج ليها جدا عشان تجربة استخدامك تبقي اسهل و اسرع مع شركة we.