شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تطور ميزة جديدة للتحكم في الصوت على أندرويد 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل ميزة جديدة إلى Android 13 ستمكن المستخدمين من تبديل إخراج الصوت بناءً على القرب من الجهاز، حيث سيحصل المستخدمون على إشعارات على هواتفهم / أجهزتهم اللوحية تطلب الإذن منهم للتبديل إلى أقرب جهاز إخراج ، بما في ذلك الهاتف ومكبرات الصوت وسماعات الرأس والتلفزيون والسيارة والمزيد.

وقالت جوجل في إحدى مشاركات المدونة "نحن نطور طريقة لنقل المحتوى الصوتي معك طوال اليوم. من خلال الإشعارات الموجودة على أجهزتك ، ستتمكن من النقر لبدء الاستماع إلى بودكاست في السيارة ، والمتابعة على الهاتف وسماعات الرأس والانتهاء من تلفزيونك في المنزل".

وأضافت الشركة قائلة إنها تعمل مع Spotify و يوتيوب موسيقى لهذا الغرض.

كيف ستعمل ميزة الصوت هذه؟

بمجرد توفر الميزة على Android 13، سيتمكن المستخدمون من تبديل جهاز إخراج الصوت بناءً على موقعهم، وعلى سبيل المثال ، إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست على مكبر صوت غرفة نومك وانتقلت إلى غرفة مشتركة بها مكبر صوت آخر.

وسيتلقى الهاتف إشعارًا يسألك عما إذا كنت تريد الاستماع إلى الموسيقى على مكبر الصوت في الغرفة المشتركة، وإذا وافقت ، سيبدأ تشغيل الموسيقى في الغرفة المشتركة، وتقول جوجل أن الميزة تستخدم مجموعة تطوير البرامج عبر الأجهزة (SDK) التي أصدرتها العام الماضي.

وتستخدم التقنية أيضًا تقنية Bluetooth Low Energy و Wi-Fi والنطاق العريض للغاية لاكتشاف أجهزة الصوت القريبة فعليًا من المستخدم، وعلى ما يبدو ، يمكن للتقنية تبديل تشغيل الصوت من مكبر صوت Bluetooth إلى الهاتف الذكي إذا قام المستخدم بالرد على مكالمة.

وحصل Android 13 على مشغل وسائط تم تحديثه على شاشة قفل الهاتف وقسم الإشعارات الذي يسمح للمستخدمين باختيار أجهزة Bluetooth المتوافقة أو Chromecast المدمجة لتشغيل المحتوى عليها بسرعة، هذه الوظيفة متاحة حاليًا مع YouTube و YouTube Music.