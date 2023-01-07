شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسريح أمازون يسبب مزيدا من المشكلات لقطاع التكنولوجيا مع تصاعد مخاوف الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محللون إن التخفيضات الهائلة للوظائف من قبل شركة أمازون، أحد أكبر شركات التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة ، تظهر أن موجة تسريح العمال التي تجتاح قطاع التكنولوجيا يمكن أن تمتد حتى عام 2023 مع اندفاع الشركات لخفض التكاليف.

ومع تحول طفرة الطلب خلال الوباء بسرعة إلى ركود ، ستسقط شركات التكنولوجيا أكثر من 150 ألف عامل في عام 2022 ، وفقًا لموقع التتبع Layoffs، وهو رقم يتزايد مع بدء تباطؤ النمو في أكبر اقتصادات العالم.

وأعادت عمليات التسريح ذكريات فقاعة الإنترنت في بداية القرن والأزمة المالية لعام 2008 عندما خفضت شركات التكنولوجيا الوظائف بالآلاف لتقليل الإنفاق، وقال جريج سيلكر ، العضو المنتدب في شركة البحث التنفيذي Stanton Chase: "إنهم يحاولون حماية أنفسهم حتى لا يقعوا في دائرة 2008-2009 التي شهدناها".

وخلال الوباء العالمي ، عززت الشركات التوظيف فقط لعكس المسار في عام 2022 ، حيث قاد قطاع التكنولوجيا تخفيضات الوظائف ، والتي ، وفقًا لشركة التدريب التنفيذي تشالنجر ، جراي آند كريسماس ، إنك ، ارتفعت بنسبة 649٪ من عام 2021.

وقال سيلكر: "إنه يمنحهم أيضًا ميزة ليكونوا ، بصراحة ، أكثر مسؤولية عن بعض عمليات التوظيف العدوانية التي حدثت أثناء الوباء"، وأدى انخفاض الطلب وسط الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض إلى قيام العديد من المديرين التنفيذيين من القطاع بالاعتراف بأنهم وظفوا فائضًا خلال أزمة COVID-19.

وألغت شركة Meta Platforms Inc 11000 وظيفة العام الماضي ، حيث قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنه توقع خطأً أن تستمر الطفرة الوبائية، فيما ألمحت عمالقة التكنولوجيا Microsoft و Alphabet ، الشركة الأم لجوجل ، بالفعل إلى خفض التكاليف ، بما في ذلك تسريح العمال.

وقال مارك بينيوف ، كبير مديري شركة Salesforce Inc ، إن شركة برمجيات المؤسسة وظفت "عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص" حيث أعلن عن خطط لإلغاء 10٪ من الوظائف، وبالنسبة إلى أمازون ، تباطأ النمو في وحدتها السحابية التي تجلب معظم أرباحها ، حيث خفضت الشركات الإنفاق ، بينما تعاني وحدة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت من ميزانيات المستهلكين المتوترة بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال روس مولد ، مدير الاستثمار في AJ Bell: "سيتذكر البعض منا 2000 إلى 2003 بعد فقاعة ضخمة غذتها الأموال الرخيصة ، وتوقعات المستثمرين العالية ، ووفرة السيولة"، "سواء رأينا التكرار أم لا سيكون أمرًا مثيرًا للاهتمام حيث يوجد خطر من ذلك."