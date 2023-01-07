علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Ring تقدم نظرة أولية لطائرتها بدون طيار لتأمين منزلك.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - في نهاية عام 2020 ، عرضت Ring جهاز مفهوم وعدت بأنه سيأتي إلى المنازل في وقت ما في المستقبل ، Always Home Cam هي طائرة بدون طيار صغيرة ، مصممة لتكبير منزلك وتقوم بدوريات للمتطفلين عندما لا تكون موجودًا، وفقا لتقرير engadget.

 

 

والآن في CES 2023 ، قدمت لنا الشركة أول نظرة واقعية على الأجهزة أثناء الطيران ، على الرغم من أنها لا يزال مترددًا في الالتزام بتاريخ الإصدار أو السعر. 

 

وتبدو الحزمة بأكملها أشبه بأداة كونترتوب المطبخ ، أو سلة خبز ذكية أو ما شابه ذلك ، بدلاً من طائرة بدون طيار للأمان، إنها أكبر قليلاً مما تبدو عليه في مقاطع الفيديو التجريبية الأولية لـ Ring ، وإن لم يكن كثيرًا ، وعلى الرغم من أنها لا تشبه أي طائرة بدون طيار أخرى في السوق ، إلا أنها تبدو بالتأكيد وكأنها واحدة. إذا سبق لك أن أزعجت حيوانًا أليفًا بطائرة صغيرة بدون طيار ، فيمكنك أن تتوقع حيوانًا ساخطًا مماثلًا كلما كان هذا الشيء في دورية.

 

شرح فريق Ring كيف سيعمل هذا عندما ظهر لأول مرة في النهاية ، مثل حقيقة أنه سيغطي طابقًا واحدًا - الطابق الأرضي بشكل مثالي - في منزلك. ستقوم بتدريبه عن طريق حمله (بدون حجب الكاميرا) والتجول في منزلك في سلسلة من ممرات الطيران. يمكنك تعيين مسارات متعددة ونقاط مسار فردية ، لذلك إذا كنت تريد التحقق من الباب الخلفي ، أو إذا تركت الموقد قيد التشغيل ، فيمكنك دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً.

 

وإذا اكتشفت شيئًا غير صحيح ، فيمكنك أيضًا ضبط الكاميرا بحيث تتوقف مؤقتًا في الهواء وتدور حولها لمراقبة المنطقة المحلية. 

 

ولن يكون هناك تطبيق آخر مخصص للتحكم في الطائرة بدون طيار ، فسيتم دمجها جميعًا في تطبيق Ring الحالي ، على الأقل عندما نراه أخيرًا في العالم الحقيقي.

 

وللأسف ، Ring ليست جاهزة بعد لمشاركة أفكارها حول هذا الأمر ، لكن حقيقة أنها جاهزة لعرض النماذج الأولية تعني أنه يجب أن تكون أقرب إلى البيع من عدمها. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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