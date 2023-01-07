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تكنولوجيا: قمر ناسا الصناعي الميت سيتحطم على الأرض عند دخوله الغلاف الجوى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

وأضاف التقرير ، يتوقع الجيش الأمريكي أن القمر الصناعي لميزانية إشعاع الأرض (ERBS) الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوجرام) سيعود إلى كوكب الأرض يوم الأحد حوالي الساعة 6:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى 17 ساعة سواء بالزيادة عن هذا التوقيت أو أقل وفقًا لما قاله مسؤولو ناسا.

 

وكتب مسؤولو الوكالة في تحديث: "تتوقع وكالة ناسا أن يحترق معظم القمر الصناعي أثناء انتقاله عبر الغلاف الجوي ، ولكن من المتوقع أن تنجو بعض المكونات منه عند إعادة الدخول إلى الأرض. 

 

وتم إطلاق ERBS ، وهو جزء من مهمة تجربة ميزانية إشعاع الأرض المكونة من ثلاثة أقمار صناعية لوكالة ناسا ، إلى مدار أرضي منخفض على متن مكوك الفضاء تشالنجر في عام 1984

 

 

واستخدم ERBS ثلاث أدوات علمية لدراسة كيفية امتصاص كوكبنا للطاقة الشمسية وإشعاعها، و تم تصميمه للعمل لمدة عامين فقط ولكنه استمر حتى عام 2005 بأكثر من 20 عاما  ، وبعد ذلك أصبح قطعة كبيرة من النفايات الفضائية ، و تم سحب المركبة الفضائية تدريجيا منذ ذلك الحين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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