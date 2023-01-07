شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر لم يدفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفين طردهم إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر
ففي 4 نوفمبر من العام الماضي ، فصل ماسك نصف الموظفين من مختلف الفرق والمناطق، واستمر التسريح لعدة أسابيع، ومن بين هؤلاء الموظفين البالغ عددهم 3500 موظف ، تم فصل 1000 في كاليفورنيا ، وفقًا للوثائق المقدمة إلى الولاية.
ويُطلب من تويتر ، وفقًا لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية ، دفع شيكات رواتب منتظمة للموظفين في ولاية كاليفورنيا بعد إنهاء الخدمة خلال الشهرين الماضيين، انتهت فترة الـ 60 يومًا هذه في 4 يناير 2023 ، إيذانًا بالإنهاء الرسمي لموظفي كاليفورنيا، ومع ذلك ، يلاحظ هؤلاء الموظفون أنهم لم يتلقوا بعد أي عرض إنهاء رسمي أو اتفاقية فصل.
وقد غرد إيلون ماسك ، في ذلك الوقت ، بأن جميع الموظفين الذين تم فصلهم "عُرض عليهم إنهاء الخدمة لمدة 3 أشهر"، فيما ينتظر موظفو تويتر المفصولون إنهاء الخدمة بينما يسعى ماسك لخفض التكاليف.
وقال موظف سابق في تويتر لشبكة CNN إنهم يتوقعون تلقي معلومات حول إنهاء الخدمة بحلول يوم الأربعاء ، أي 4 يناير ، آخر موعد للتوظيف تم إطلاقه في الجولة الأولى من الإقالة، لكن الموظف يقول إن الشركة لم تشارك أي مستند يتعلق بإنهاء الخدمة.
وقالت شانون ليس ريوردان ، المحامية التي تمثل المئات من موظفي تويتر المسرحين ، في بيان إن موكليها الذين تم تسريحهم في أوائل نوفمبر كان عليهم تلقي أي معلومات حول تعويض إنهاء الخدمة اعتبارًا من اليوم (6 نوفمبر IST).
وقالت ليس-ريوردان في بيان يوم الخميس: "بالأمس كان موعد الانفصال الرسمي لآلاف موظفي تويتر ، وبعد شهور من الفوضى وعدم اليقين الذي أحدثه إيلون ماسك ، يظل هؤلاء العمال في وضع صعب"، وقال كيفن ريدي ، المتحدث باسم الشركة: "كان هناك بعض التوقع بأن (الرسائل) ستُرسل بالأمس ، لكننا لم نر ذلك".
ولم يعلق موقع تويتر ، الذي سرح أيضًا قسم العلاقات العامة بالكامل في عمليات التسريح الجماعي للعمال ، على الاستفسارات، ولم يقل "ماسك" أي شيء بشأن هذه المسألة حتى الآن.