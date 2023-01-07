شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر لم يدفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفين طردهم إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل إيلون ماسك استحواذه على تويتر في أواخر أكتوبر، وكان أول طلب له في عمله هو فصل نصف القوى العاملة، حوالي 3500 موظف، وكان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الموظفون المفصولون على تعويضات، لكن يبدو أنهم ما زالوا ينتظرون.

ففي 4 نوفمبر من العام الماضي ، فصل ماسك نصف الموظفين من مختلف الفرق والمناطق، واستمر التسريح لعدة أسابيع، ومن بين هؤلاء الموظفين البالغ عددهم 3500 موظف ، تم فصل 1000 في كاليفورنيا ، وفقًا للوثائق المقدمة إلى الولاية.

ويُطلب من تويتر ، وفقًا لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية ، دفع شيكات رواتب منتظمة للموظفين في ولاية كاليفورنيا بعد إنهاء الخدمة خلال الشهرين الماضيين، انتهت فترة الـ 60 يومًا هذه في 4 يناير 2023 ، إيذانًا بالإنهاء الرسمي لموظفي كاليفورنيا، ومع ذلك ، يلاحظ هؤلاء الموظفون أنهم لم يتلقوا بعد أي عرض إنهاء رسمي أو اتفاقية فصل.

وقد غرد إيلون ماسك ، في ذلك الوقت ، بأن جميع الموظفين الذين تم فصلهم "عُرض عليهم إنهاء الخدمة لمدة 3 أشهر"، فيما ينتظر موظفو تويتر المفصولون إنهاء الخدمة بينما يسعى ماسك لخفض التكاليف.

وقال موظف سابق في تويتر لشبكة CNN إنهم يتوقعون تلقي معلومات حول إنهاء الخدمة بحلول يوم الأربعاء ، أي 4 يناير ، آخر موعد للتوظيف تم إطلاقه في الجولة الأولى من الإقالة، لكن الموظف يقول إن الشركة لم تشارك أي مستند يتعلق بإنهاء الخدمة.

وقالت شانون ليس ريوردان ، المحامية التي تمثل المئات من موظفي تويتر المسرحين ، في بيان إن موكليها الذين تم تسريحهم في أوائل نوفمبر كان عليهم تلقي أي معلومات حول تعويض إنهاء الخدمة اعتبارًا من اليوم (6 نوفمبر IST).

وقالت ليس-ريوردان في بيان يوم الخميس: "بالأمس كان موعد الانفصال الرسمي لآلاف موظفي تويتر ، وبعد شهور من الفوضى وعدم اليقين الذي أحدثه إيلون ماسك ، يظل هؤلاء العمال في وضع صعب"، وقال كيفن ريدي ، المتحدث باسم الشركة: "كان هناك بعض التوقع بأن (الرسائل) ستُرسل بالأمس ، لكننا لم نر ذلك".

ولم يعلق موقع تويتر ، الذي سرح أيضًا قسم العلاقات العامة بالكامل في عمليات التسريح الجماعي للعمال ، على الاستفسارات، ولم يقل "ماسك" أي شيء بشأن هذه المسألة حتى الآن.