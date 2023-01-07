شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعثرون على أحفورية حيوان برأس ديناصور وجسم طائر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر علماء على أحفوريه لهجين غريب من الديناصورات والطيور برأس Tyrannosaurus وجسم طائر، ويعتقد العلماء طار فوق الصين قبل 120 مليون عام، ويرى العلماء أن رأس المخلوق يشبه الديناصورات، وأن جسده كان أكثر انسجاما مع جسد طيور اليوم، وفقا لموقع "ديلى ميل".

اكتشف العلماء الحفرية المسماةCratonavis zhui ، أثناء عمليات التنقيب في شمال الصين، وهي المنطقة التي تم فيها أيضًا اكتشاف آثار الديناصورات ذات الريش والطيور المبكرة.

الاكتشاف غير العادي مهم لأنه يمكن أن يساعد في توفير نظرة ثاقبة لكيفية تطور الطيور الحديثة، تم العثور عليها في الصخور الرسوبية التي تشكلت منذ حوالي 120 مليون سنة خلال العصر الطباشيري.

اكشاف حفرية مخلوق يشبة الديناصورات

أجرى الخبراء بقيادة عالم الحفريات Zhou Zhonghe ، من الأكاديمية الصينية للعلوم ، مسحًا مقطعيًا لبصمة جمجمة المخلوق ووجدوا أن شكله كان تقريبًا نفس شكل الديناصورات مثل T.Rex، بدلاً من أن يكون مثل الطيور.



الحفرية التى عثر عليها



صورة تخيليه للحيوان

ويعتقد العلماء أنه في فروع الطيور لشجرة عائلة الديناصورات، يقع Cratonavis بين الزواحف الشبيهة بالأركيوبتركس Ornithothoraces ، والتي طورت بالفعل العديد من سمات الطيور الحديثة.

قال عالم الحفريات:" إن السمات البدائية في الجمجمة تتحدث عن حقيقة أن معظم الطيور الطباشيرية مثل كراتونافيس لا تستطيع تحريك منقارها العلوي بشكل مستقل فيما يتعلق بالفك السفلي والفك السفلي، وهو ابتكار وظيفي منتشر على نطاق واسع بين الطيور الحية الذي يساهم في تنوعها البيئي الهائل ''.

المخلوق نصف ديناصور ونصف طائر

وأضاف:" لقد وجدت دراسات سابقة أن نصف ديناصور ونصف مخلوقات طيور متشابهة، لكن ما لم يتم تأسيسه هو الترتيب الذي بدأت به التغيرات التطورية في الشكل والوظيفة والبيئة لتؤدي إلى ظهور الطيور الحديثة التي نراها اليوم، ووجد الباحثون الصينيون أيضًا أن Cratonavis كان لديه كتف طويل بشكل مدهش، وكلاهما نادرًا ما يُرى في أحافير أسلاف ديناصور أخرى للطيور.