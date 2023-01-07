شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كلاود يدعم حملة التحول الرقمي في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل إن خدمة Google Cloud شكلت تحالفًا استراتيجيًا مع الحكومة الكويتية لدعم جهود الرقمنة عبر القطاع العام في البلاد، بحسب موقع TOI التقني الهندي.

وتستثمر معظم دول الخليج بشكل كبير في التقنيات الرقمية عبر القطاع الحكومي لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت ، وكوسيلة لتنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط.

ولم تقدم Google Cloud قيمة للاتفاقية مع الحكومة الكويتية ، لكنها قالت إنها ستشمل رقمنة الخدمات الحكومية وترحيل وتخزين البيانات الوطنية بأمان على السحابة وإعداد برنامج وطني للمهارات الرقمية.

وتهدف الشركة إلى الاستثمار في منطقة سحابية في الكويت ، وهي ثالث منطقة تعلن عنها في الشرق الأوسط بعد قطر والمملكة العربية السعودية ، وقالت إنها تخطط لفتح مكتب على الأرض دون تحديد إطار زمني.

وهناك منافسة متزايدة لتطوير الخدمات السحابية في المنطقة بين اللاعبين الدوليين ، حيث تتنافس الشركات الصينية مثل هواوي أيضًا على عقود حكومية مربحة كجزء من خطط التحول الاقتصادي الوطني في الخليج.