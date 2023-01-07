شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية فى حالات الطوارئ تصل لهواتف أندرويد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت ميزة الطوارئ SOS إحدى أهم أعمال سلسلة iPhone 14 من أبل، حيث يمكن للميزة - بمساعدة الاتصال عبر الأقمار الصناعية - إرسال رسائل من iPhone عندما يكون الشخص في مكان بعيد حيث لا توجد شبكة خلوية، إلا أن هذه الميزة على وشك أن تصل لهواتف أندرويد أيضا.

ففي معرض CES 2023 ، كشفت شركة Qualcomm عن Snapdragon Satellite - ما تسميه "أول حل مراسلة ثنائي الاتجاه قائم على الأقمار الصناعية في العالم للهواتف الذكية المتميزة".





كيف سيعمل Snapdragon Satellite؟أوضحت شركة Qualcomm أنه سيتم تشغيل ميزتها الجديدة بواسطة أنظمة Snapdragon 5G Modem-RF وستدعمها كوكبة الأقمار الصناعية التي تشغلها Iridium.

و باستخدام Snapdragon Satellite ، سيتمكن صانعو هواتف أندرويد من توفير الاتصال للمستخدمين في أي مكان تقريبًا، حيث يعمل على طيف النطاق L المرن للطقس من Iridium للوصلة الصاعدة والهابطة.





متى سيتم توفير الميزة؟قالت شركة Qualcomm أنه من المقرر أن تكون رسائل الطوارئ على Snapdragon Satellite متاحة على الهواتف الذكية من الجيل التالي ، والتي تم إطلاقها في مناطق محددة بدءًا من النصف الثاني من عام 2023، ومن غير الواضح ما هي المناطق التي ستحصل على الميزة حتى الآن.

لكن ضع في اعتبارك أن الميزة ستعمل فقط على الهواتف التي تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، لذلك من الواضح أنه مصمم للعمل على هواتف Android القوية والمتطورة فقط، وتتوفر أيضًا ميزة Emergency SOS من أبل في سلسلة iPhone 14 ولكن كلاهما على معالجات A16 Bionic و A15 Bionic.





هل سيعمل Snapdragon Satellite على الأجهزة الأخرى بخلاف الهواتف المحمولة؟نعم ، بالتأكيد ستفعل، حيث قالت شركة Qualcomm أن Snapdragon Satellite يمكن توسيعه ليشمل أجهزة أخرى ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والمركبات وإنترنت الأشياء، وقالت شركة Qualcomm: "مع نمو النظام البيئي Snapdragon Satellite ، يمكن لمصنّعي المعدات الأصلية ومطوري التطبيقات التفرقة وتقديم خدمات ذات علامة تجارية فريدة تستفيد من الاتصال عبر الأقمار الصناعية".