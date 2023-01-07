شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات قارب "طائر" يقضى على دوار البحر وينقل 30 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شركة سويدية عن قارب طائر يمنعك من الإصابة بدوار البحر، حيث تستخدم المركبة المتطورة Candela P-12 الكهربائية بالكامل تقنية القوارب المائية التي ترفعها فوق الأمواج مما يؤدي إلى رحلة سلسة دون اهتزاز، وتساعد المستشعرات المتقدمة أيضًا من خلال الضبط التلقائي لميزان القارب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يكون القارب بسعة تصل إلى 30 راكبًا، يبلغ مداه ما يقرب من 70 ميلاً بسرعة 30 ميلاً في الساعة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مسافة القناة الإنجليزية.

وقالت الشركة، إنها تلقت اهتمامًا من شركات خاصة لاستخدامها في العبور، وتجري تجربة هذا العام من جانب الحكومة السويدية في ستوكهولم لنقل الركاب عبر العديد من الأرخبيلات والممرات المائية.

يستخدم القارب الطائر ثلاثة أجنحة من ألياف الكربون، تُعرف باسم تقنية القوارب المائية، والتي تسمح برفع المياه عندما تتجاوز 20 ميلاً في الساعة.

كما أنه بمجرد أن يحلق في الهواء، يمكن أن تصل إلى سرعات أعلى وتقطع مسافات طويلة بسبب السحب المنخفض بشكل كبير الذي يأتي مع "الطيران" فوق الماء.