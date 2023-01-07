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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ring تقدم نظرة أولية دول طائرتها بدون طيار لتأمين منزلك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
والآن في CES 2023 ، قدمت لنا الشركة أول نظرة واقعية على الأجهزة أثناء الطيران ، على الرغم من أنها لا يزال مترددًا في الالتزام بتاريخ الإصدار أو السعر.
شرح فريق Ring كيف سيعمل هذا عندما ظهر لأول مرة في النهاية ، مثل حقيقة أنه سيغطي طابقًا واحدًا - الطابق الأرضي بشكل مثالي - في منزلك. ستقوم بتدريبه عن طريق حمله (بدون حجب الكاميرا) والتجول في منزلك في سلسلة من ممرات الطيران. يمكنك تعيين مسارات متعددة ونقاط مسار فردية ، لذلك إذا كنت تريد التحقق من الباب الخلفي ، أو إذا تركت الموقد قيد التشغيل ، فيمكنك دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً.
وإذا اكتشفت شيئًا غير صحيح ، فيمكنك أيضًا ضبط الكاميرا بحيث تتوقف مؤقتًا في الهواء وتدور حولها لمراقبة المنطقة المحلية.
ولن يكون هناك تطبيق آخر مخصص للتحكم في الطائرة بدون طيار ، فسيتم دمجها جميعًا في تطبيق Ring الحالي ، على الأقل عندما نراه أخيرًا في العالم الحقيقي.
وللأسف ، Ring ليست جاهزة بعد لمشاركة أفكارها حول هذا الأمر ، لكن حقيقة أنها جاهزة لعرض النماذج الأولية تعني أنه يجب أن تكون أقرب إلى البيع من عدمها.