شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ring تقدم نظرة أولية دول طائرتها بدون طيار لتأمين منزلك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نهاية عام 2020 ، عرضت Ring جهاز مفهوم وعدت بأنه سيأتي إلى المنازل في وقت ما في المستقبل ، Always Home Cam هي طائرة بدون طيار صغيرة ، مصممة لتكبير منزلك وتقوم بدوريات للمتطفلين عندما لا تكون موجودًا، وفقا لتقرير engadget.

والآن في CES 2023 ، قدمت لنا الشركة أول نظرة واقعية على الأجهزة أثناء الطيران ، على الرغم من أنها لا يزال مترددًا في الالتزام بتاريخ الإصدار أو السعر.

وتبدو الحزمة بأكملها أشبه بأداة كونترتوب المطبخ ، أو سلة خبز ذكية أو ما شابه ذلك ، بدلاً من طائرة بدون طيار للأمان، إنها أكبر قليلاً مما تبدو عليه في مقاطع الفيديو التجريبية الأولية لـ Ring ، وإن لم يكن كثيرًا ، وعلى الرغم من أنها لا تشبه أي طائرة بدون طيار أخرى في السوق ، إلا أنها تبدو بالتأكيد وكأنها واحدة. إذا سبق لك أن أزعجت حيوانًا أليفًا بطائرة صغيرة بدون طيار ، فيمكنك أن تتوقع حيوانًا ساخطًا مماثلًا كلما كان هذا الشيء في دورية.

شرح فريق Ring كيف سيعمل هذا عندما ظهر لأول مرة في النهاية ، مثل حقيقة أنه سيغطي طابقًا واحدًا - الطابق الأرضي بشكل مثالي - في منزلك. ستقوم بتدريبه عن طريق حمله (بدون حجب الكاميرا) والتجول في منزلك في سلسلة من ممرات الطيران. يمكنك تعيين مسارات متعددة ونقاط مسار فردية ، لذلك إذا كنت تريد التحقق من الباب الخلفي ، أو إذا تركت الموقد قيد التشغيل ، فيمكنك دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً.

وإذا اكتشفت شيئًا غير صحيح ، فيمكنك أيضًا ضبط الكاميرا بحيث تتوقف مؤقتًا في الهواء وتدور حولها لمراقبة المنطقة المحلية.

ولن يكون هناك تطبيق آخر مخصص للتحكم في الطائرة بدون طيار ، فسيتم دمجها جميعًا في تطبيق Ring الحالي ، على الأقل عندما نراه أخيرًا في العالم الحقيقي.

وللأسف ، Ring ليست جاهزة بعد لمشاركة أفكارها حول هذا الأمر ، لكن حقيقة أنها جاهزة لعرض النماذج الأولية تعني أنه يجب أن تكون أقرب إلى البيع من عدمها.