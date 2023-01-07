شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح إصدار جديد من خرائط جوجل للسيارات بمميزات جديدة لأول مرة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح Google إصدارًا جديدًا عالي الدقة من خرائط Google للسيارات مع نظام التشغيل Android Automotive الأصلي لعملاق التكنولوجيا، وستوفر خرائط HD تفاصيل دقيقة لم تكن متاحة من قبل ، مثل علامات الممرات وإشارات الطرق وحواجز المرور، وفقا لتقرير theverge.

أول السيارات التي حصلت على خرائط HD الجديدة ستكون فولفو EX90 ، السيارة الكهربائية الرائدة الجديدة لصانع السيارات السويدية المقرر طرحها في وقت لاحق من هذا العام ، و Polestar 3 ، أول سيارة دفع رباعي مدعومة من شركة فولفو، و ستشترك فولفو EX90 و Polestar 3 في نفس النظام الأساسي ، وهندسة المنتجات القابلة للتطوير من فولفو (SPA2) ، وكلاهما يستخدم Android Automotive ، وهو نظام التشغيل الأصلي داخل السيارة من Google.

ويروج كل من فولفو وبوليستار لإدراج خرائط Google عالية الدقة كخطوة نحو ميزات مساعدة السائق المتقدمة الأكثر دقة وأمانًا، ويتضمن ذلك ما يسمى بميزات القيادة "غير الخاضعة للإشراف" مثل Volvo's Pilot Assist ، والتي تدعي شركة صناعة السيارات أنها ستمكن السائقين من رفع أيديهم عن عجلة القيادة وأعينهم عن الطريق لمسافات معينة من القيادة على الطرق السريعة.

وتتم معالجة بيانات الطريق التي توفرها خرائط Google عالية الدقة ، جنبًا إلى جنب مع المدخلات من أجهزة استشعار السيارة مثل الكاميرات والرادار والليدار ، بواسطة نظام الحوسبة Nvidia لكل مركبة ، والذي بدوره يدعم وظائف مساعدة السائق.

وقال يورغن بيرنس ، نائب رئيس والمدير العام لشركة Geo Automotive، Google في بيان. "نحن متحمسون لمواصلة الشراكة مع شركات صناعة السيارات الرائدة مثل فولفو لتحسين سلامة وراحة السائقين في كل مكان.

وتعمل فولفو وبوليستار أيضًا على طرح إمكانات تسجيل الوصول عن بُعد من خلال أجهزة المنزل الذكية من Google. على سبيل المثال ، يمكن للمالكين أن يطلبوا من مساعد Google التحقق من مستويات بطارية سيارتهم أو تدفئة السيارة من منازلهم المريحة. الوظيفة متاحة مبدئيًا في الولايات المتحدة وسيتم طرحها في أسواق أخرى في وقت لاحق من العام.