شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحول للطاقة النظيفة.. نيويورك تشترى أكثر من 900 سيارة كهربائية للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مدينة نيويورك إنها ستستبدل أكثر من 900 سيارة تعمل بالوقود الأحفوري مملوكة للمدينة بنماذج كهربائية وتثبيت 315 منفذ شحن إضافي للمركبات الكهربائية بعد تلقي منحة من وزارة النقل الأمريكية بقيمة 10.1 مليون دولار.

ويعد هذا الإعلان هو الأحدث من قبل وكالة حكومية أمريكية لتسريع التحول من المركبات التي تعمل بالغاز إلى المركبات الكهربائية، فيما يوجد في مدينة نيويورك حاليًا أكثر من 4000 سيارة كهربائية مملوكة للحكومة ، وبحلول وقت لاحق من هذا العام ، سيكون ما يقرب من 20 في المائة من مركبات المدينة من المركبات الكهربائية.

وسيساعد التمويل الجديد نيويورك في الحصول على 382 سيارة شفروليه بولت EVs و 360 شاحنة فورد E-Transit و 150 شاحنة بيك أب من طراز Ford F-150 E-Lightning ، بالإضافة إلى 25 سيارة كنس شوارع هجينة تعمل بالكهرباء.

وتدير المدينة بالفعل حوالي 850 Bolts ، التي بنتها شركة جنرال موتورز ، وأكثر من 200 Ford Mustang Mach-Es، وقالت نيويورك إن المدينة بها حاليًا أكثر من 1360 محطة شحن ، و 120 شاحنًا سريعًا ، و 106 سيارة شمسية قائمة بذاتها ، وتخطط لإضافة 600 محطة آخري في الأشهر الـ 18 المقبلة.

ويعد هدف المدينة هو تركيب 1000 جهاز شحن على الرصيف بحلول عام 2025 و 10آلاف محطة شحن بحلول عام 2030، وقال عمدة نيويورك إريك آدامز يوم الأربعاء: "من الواضح أن السيارات الكهربائية هي المستقبل".

يذكر أن مدينة نيويورك لديها حوالي 26000 مركبة حكومية في الخدمة، وفي الشهر الماضي ، قالت خدمة البريد الأمريكية (USPS) إنها ستضاعف مشترياتها من مركبات التوصيل الكهربائية المخطط لها ، مستفيدة من تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من الكونجرس.

وقالت USPS إنها تخطط لشراء ما لا يقل عن 66000 سيارة كهربائية حتى عام 2028 بعد أن تعهدت في يوليو بشراء 25000 سيارة كهربائية من الجيل التالي، فيما أصدر الرئيس جو بايدن في (ديسمبر) 2021 أمرًا تنفيذيًا يوجه الحكومة الفيدرالية لإنهاء مشتريات السيارات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035.

كما وجه أمر بايدن أيضًا بأن تكون 100٪ من عمليات الاستحواذ الفيدرالية الخفيفة بحلول عام 2027 EV أو الهجين الإضافي (PHEV) ) المشتريات، وضاعفت الوكالات الفيدرالية مشترياتها من المركبات الكهربائية والهجرة الكهربائية خمس مرات في فترة الـ 12 شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر ، حيث انتقلت من حوالي 1 في المائة من عمليات الاستحواذ على المركبات في سنة الميزانية 2021 إلى 12 في المائة من مشتريات المركبات الخفيفة في عام 2022 ، أو ما مجموعه 3567.