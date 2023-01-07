شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم تطلق صورا كرتونية للمستخدمين فى اجتماعات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Zoom اليوم عن صور رمزية بشرية لتطبيقها لاجتماعات الفيديو مثل Memoji من Apple أو الرسوم الكرتونية البشرية ، ويريد Mark Zuckerberg منا أن نستخدمها في metaverse ، وتعكس الشخصيات الافتراضية القابلة للتخصيص حركاتك وتعبيرات وجهك، وتكمن الفكرة في ضخ روح البهاء في اجتماعات أقل رسمية ، مما يتيح لك الحضور دون الظهور أمام الكاميرا كشخصك (من لحم ودم)، وفقا لتقرير engadget.

وتتبع الصور الرمزية البشرية إصدار Zoom للحيوانات الرمزية في وقت سابق من هذا العام، و تقترح الشركة استخدام الصور الرمزية عند تناول الطعام ، أو عدم الرغبة في استخدام صورة ملف تعريف ثابتة أو الشعور بالرغبة في إضفاء الحيوية على الحياة اليومية، والميزة متاحة لمختبري الإصدارات التجريبية ، والتي تتطلب حسابًا مدفوعًا، ويضيف Zoom أنه سيطرح ميزات جديدة للوجه وتسريحات الشعر وخيارات التخصيص مع تقدم الإصدار التجريبي.

وأعلن Zoom أيضًا عن قوالب كاختصارات لأنواع اجتماعات مختلفة، و يمكنك الآن إنشاء القوالب الخاصة بك أو الاختيار من بين ثلاثة إعدادات جاهزة.

وتشمل هذه الاجتماعات الكبيرة (التسميات التوضيحية التلقائية والمحتوى المسجل تلقائيًا) والندوات (إعدادات التحكم في الحشود الأكثر تشددًا مع تعطيل مشاركة الشاشة) و K-12 (استطلاعات الرأي والاختبارات الممكّنة مع الحد من ميزات التشتيت)، ويمكنك معرفة كيفية إنشاء القوالب باتباع هذه التعليمات .

وستضيف الشركة أيضًا قريبًا الرسائل المترابطة وردود الفعل للمحادثات في الاجتماع على غرار ما تراه في Slack أو Facebook Messenger أو iMessage ، تسهل سلاسل الرسائل معرفة الرسالة التي يرد عليها شخص ما، وبالمثل ، تساعد ردود أفعال الرموز التعبيرية في تنظيف الدردشة وإقران الرد بالرسالة الأصلية. يقول Zoom أن المواضيع وردود الفعل على الرموز التعبيرية ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأخيرًا ، يضيف Zoom أسئلة وأجوبة في الاجتماعات، والفكرة هي أن يظل مضيفو الاجتماع منظمًا ، ويقتصر أسئلة المجموعة على منطقة واحدة من التطبيق، و تتيح النافذة المنبثقة للأسئلة والأجوبة لمضيفي الاجتماع عرض الاستعلامات أو الإجابة عليها أو رفضها.

ويمكنهم أيضًا اختيار ما إذا كان بإمكان المشاركين عرض جميع الأسئلة أو الأسئلة التي تمت الإجابة عليها فقط. ومع ذلك ، سيحتاج المضيفون إلى خطة متميزة لاستخدام هذه الميزة.