شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Google Pixel 7a.. يأتى برامات أعلى وذاكرة تخزين أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تطلق جوجل هاتفها Pixel 7a في النصف الثاني من هذا العام، حيث ظهرت العديد من التسريبات التى تشير إلى مواصفات الهاتف، والتى كان أخرها تسريب أشار إلى تفاصيل ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المتوقعة لهاتف Pixel الذكي الذي لم يتم إطلاقه بعد.

حيث كشف أحد المسربين على تويتر أن هاتف Pixel 7a قد يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، إذا كان هذا صحيحًا ، فستكون ترقية كبيرة على Pixel 6a الذي يأتي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.





تصميم Google Pixel 7a تشير الصور التي تمت مشاركتها إلى أن Pixel 7a سيأتي أيضًا بتصميم على شكل شريط وسيحتوي أيضًا على شريط معدني في النهاية الخلفية والذي سيضم الكاميرا، ويُقال أن الجزء الأمامي من الهاتف الذكي القادم يتميز بشاشة مثقبة، ومن المتوقع أن يحتوي مركز الشاشة على الكاميرا الأمامية.

ويكشف التسريب أيضًا أن Pixel 7a قد يكون له نفس القياسات مثل سابقه، ويُقال أيضًا أن الهاتف الذكي يحتفظ بمقبس الصوت مقاس 3.5 ملم، ويميل الهاتف الذكي إلى عرض شاشة FHD + بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، من المتوقع أن يأتي هاتف Google Pixel 7a مزودًا بمستشعر بصمة مدمج وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

ويقال إن Google Pixel 7a مدعوم من مجموعة شرائح Tensor G2، وهذه هي نفس مجموعة الشرائح التي تشغل Pixel 7 و Pixel 7 Pro، ومن المحتمل أن يكون الهاتف الذكي القادم مدعومًا ببطارية 4410 مللي أمبير في الساعة وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

ويميل الهاتف الذكي إلى هيكل من السيراميك، حيث سيكون هذا أول هاتف ذكي من جوجل يأتي بهيكل من السيراميك، ويقال إن Google Pixel 7a يأتي مع شريحة شحن لاسلكية ويقال إنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 5 وات.