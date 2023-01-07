شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض CES 2023.. تطوير فرن ذكى بـ2000 دولار يخبز بيتزا فى 10 دقائق فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Brava عن فرن ذكي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، يظهى بيتزا كاملة في 10 دقائق فقط، ويمكن تشغيل الطراز الجديد، الذي يُطلق عليه اسم Brava Glass، بجهاز iPhone، ويوفر 10 إعدادات مختلفة للطهي، وله الآن واجهة زجاجية بالكامل، ويكلف 2000 دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الفرن مصمم بأجهزة استشعار داخلية لضمان طهي مثالي ومتسق، وكاميرا لرؤية طعامك يخبز ويقلى، وتحميص الخبز المحمص ويعيد تسخينه، ويصل إلى 500 درجة فهرنهايت في الثانية، مما يقلل من تكاليف الطاقة ويسرع أوقات الطهي.

قال John Pleasants، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Brava، في بيان: "مع إضافة Brava Glass إلى مجموعة منتجاتنا، نأمل أن نقدم تجربة طهي أكثر غامرة للعائلات التي تحاكي الحنين المشترك للطهي حول موقد أو نار المخيم."

تدعي الشركة أن Brava Glass الجديد يمكنه طهي وجبة كاملة بطاقة أقل مما يتطلبه التسخين المسبق للفرن التقليدي، هذا لأنه يمكنه طهي مجموعات طعام مختلفة في وقت واحد في درجات حرارة مختلفة من خلال إمكاناته المتعددة.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من الإعدادات، بالإضافة إلى ذلك، سيستمر هذا النموذج الجديد في تزويده بالكاميرا الداخلية المقاومة للحرارة الشهيرة ورؤية الماكينة لمراقبة تقدم الطهي، مع إمكانية الوصول إلى المشاهدة عن بُعد على الهواتف الذكية عبر تطبيق Brava Home.

قال توماس تشينج، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في Brava: "عندما أنشأنا Brava، بينما مررنا بالعديد من النماذج الأولية قبل أن نصل إلى التصميم النهائي الذي يجسد المظهر والوظيفة التي نحلم بها، كنا دائمًا نتخيل نافذة زجاجية"

وأضاف تشينج، "مع Brava Glass، أصبح إلهامنا دائرة كاملة مع استمرارنا في إعطاء الأولوية لتجارب المستخدم، ومنح الطهاة في كل مستوى مزيدًا من التحكم وفرصة لمشاهدة تقنيتنا المبتكرة أثناء العمل".