شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجليد يكشف خبايا عجيبة بسيبيريا.. جثة أسد تعود لآلاف السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم العثور على جثة أسد متجمدة تبلغ من العمر 28000 عام، في التربة الصقيعية بسيبيريا، لاتزال تحتفظ في العديد من ملامحها بشكل واضح، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وقال الباحثون أن هذا النوع من الأسود المعروفة باسم "سبارتا"، تعد من أفضل حيوانات العصر الجليدي المحفوظة على الإطلاق، حيث ساهمت البيئة الجليدية على تحنيط أسنانها وجلدها وأنسجتها.

وتم العثور على الجثة في نهر سيمويلياخ في منطقة ياقوتيا الروسية في عام 2018، كما عُثر على شبل آخر، يحمل اسم بوريس، في العام السابق.

وفى السنوات الأخيرة، قام سكان سيبيريا بسحب العديد من أنواع الحيوانات كوحيد القرن والذئاب والدببة البنية من التربة الصقيعية، ما يدل أن هذه السهوب الجليدية كانت ذات يوم موطنا للعديد من الثدييات الكبيرة.

ولو أتيح لهذا النوع من الأشبال فرصة للنمو، يعتقد الخبراء أن فرائها ربما تحولت إلى اللون الرمادي الفاتح لمساعدتها على التمويه في القطب الشمالي السيبيري البارد.

من الجدير بالذكر أن، خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن (عام 2100) في ظل الاتجاهات الحالية لتغير المناخ.

وعملت الدراسة التي نشرت اليوم في مجلة "ساينس" على إجراء تحليل لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدى.

وتوقعت الدراسة أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء، لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، موضحة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل.